ブルボンは12月9日、バレンタイン向け商品「ディズニー/ガトー&トリュフアソート」の販売を開始した。

同商品は、4種の洋菓子を1箱に詰め込んだギフト商品。

内容は、ショコラミルフィーユ、ホワイトラスク、バタークッキーの3種の焼菓子と、トリュフチョコレートの全9袋で、それぞれ個装となっている。

個装、外箱ともにディズニーの作品「おしゃれキャット」に登場するキャラクター「マリー」による限定デザインを取り入れている。

