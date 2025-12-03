ららぽーとの関西5施設(甲子園・和泉・堺・EXPOCITY・門真)は12月1日、「Disney PIXAR HOLIDAY GIFT」を開始した。期間は12月25日まで。

Disney PIXAR HOLIDAY GIFT

期間中は、ディズニーデザインアイテムの先行販売(12月1日～7日)を開催する。ららぽーと限定の先行販売アイテム(アパレル、雑貨、お菓子など)を購入すると限定デザインのトートバッグをプレゼント。一般販売アイテムの購入では、クリアファイルをプレゼントする(いずれも数量限定)。

＜先行限定アイテム＞ノベルティのトートバッグ 全4種

施設によって異なるディズニー・ピクサー作品をモチーフにした装飾も展開する。

12月公開の『ズートピア2』オリジナルスタンディやフォトスポットも登場する。館内ではスティッチを探すデジタルラリー「ホリデーカードコレクション」も実施。4枚集めるとシークレットカードがもらえ、抽選で三井ショッピングパークポイントが当たるキャンペーンも行う。

ラリースポットイメージ

各施設では12月7日から、ディズニー・ピクサー作品のキャラクターをデザインしたオリジナルリースを作るワークショップも順次開催する。

オリジナルリースを作るワークショップも順次開催

ららぽーとEXPOCITYでは12月3日～21日、『ズートピア2』公開を記念したPOP UP SHOP by VILLAGE VANGUARDがオープンする。

このほか、関西5施設ではサンタグリーティングや冬季限定イルミネーションなどのクリスマスイベントも開催する。12月12日～30日まで、PayPay支払いで最大5%のPayPayポイントが戻ってくるクーポンキャンペーンも実施する。

(ｃ)Disney (ｃ)Disney/Pixar