ENEOS Powerは12月1日、「ENEOSでんき」契約者を対象とした「冬の大感謝祭 東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイトご招待キャンペーン」を開始した 。エントリー期間は12月24日までで、抽選で100組200名を招待する。

冬の大感謝祭 東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイトご招待キャンペーン

合計100組200名を招待

このキャンペーンは、「ENEOSでんき」の日頃の利用に対する感謝を込めて同サービスの契約者を対象に実施するもので、ENEOSが東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーとなっていることから、東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”のスペシャルナイトパスポートをプレゼントする。

エントリーには所定フォームからの申し込みが必要で、12月24日時点で「ENEOSでんき」のサービスを利用していて、同サービスで電力の供給中であることが条件となる。また、料金プラン「にねんとく2割」加入済の利用者は当選確率が2倍になる。

特典の「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイトパスポート」は、抽選で合計100組200名にプレゼントされる。キャンペーンの詳細は特設サイトで案内している。

“スパークリング・ジュビリー”は、東京ディズニーシーが開園25周年を記念して開催するアニバーサリーイベント。2026年4月15日から2027年3月31日までの約1年間にわたり開催され、祝祭ショー「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」、ステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」のほか、パーク全体の装飾・ライトアップ、スペシャルグッズの販売や限定フード・ドリンクの提供などが予定されている。