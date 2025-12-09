星野リゾートが展開する「リゾナーレ八ヶ岳」(山梨県北杜市小淵沢町)は12月6日、真夜中に収穫したシャルドネのみで醸造したワイン「Mie Ikeno 月香 Chardonnay 2024」を宿泊者限定で発売した。

淡い金色のディスクが特徴のMie Ikeno 月香 Chardonnay 2024。トップノートに立ち上がる洋梨、カリン、白桃、グレープフルーツ、パイナップルなどの香りに続き、豊かな果実味が広がる。オレンジを凝縮したコアントローの香りも感じられ、口に含むと締まったキレのある酸味との対照が印象的。後から追いかけてくるほのかなキャラメルとグレープフルーツの皮の香りも感じられる、贅沢な香りのワイン。

「Mie Ikeno シンフォニー八ヶ岳 Chardonnay 2024」も登場

今年はオーク樽で丁寧に熟成させて醸造したワイン「Mie Ikeno シンフォニー八ヶ岳 Chardonnay 2024」も同時販売している。緑がかった淡い黄金色が特徴の同商品は、オレンジやグレープフルーツの皮を中心とする豊かな柑橘系の香りの中に、清涼感のあるハーブの香りが混じり合い、ほのかにサンダルウッドも感じられる。柔らかくまろやかな口当たりと、バランスのいい酸味が特徴のワイン。

真夜中に葡萄を収穫する「ナイトハーベスト」

Mie Ikeno 月香 Chardonnay 2024は、月の光が葡萄畑を照らす真夜中に摘まれたシャルドネのみで醸造したワイン。日中に比べ気温が下がった時間に、冷えている状態の果実を摘み、そのまま仕込みまでを行う。太陽の恵みをたっぷりと受けた葡萄を真夜中に収穫することで、豊かなアロマときれいな酸味を保った、上質なワインとなる。

真夜中の葡萄収穫の様子

「OTTO SETTE」で味わうワインと野菜のマリアージュ

メインダイニング「OTTO SETTE」では、イタリア語で「ワインと野菜」を表す「Vino e Verdura(ヴィノ エ ヴェルデューラ)」をコンセプトに、「この地域ならではの食材との出会い」を提供している。ワインを貯蔵するためのワインカーヴを表現した空間で、前菜からデザートまでこだわりの野菜を使用した料理を楽しむことができ、ワインと野菜のマリアージュを心行くまで堪能できる。料金は1名18,000円、ペアリングコースは9,500円、ノンアルコールペアリングは5,500円(いずれも税・サービス料込)。公式サイトからの予約が必要となる。

ワインショップ「八ヶ岳ワインハウス」でボトルを販売

「八ヶ岳ワインハウス」では、宿泊者限定でMie Ikeno 月香 Chardonnay 2024、Mie Ikeno シンフォニー八ヶ岳 Chardonnay 2024のボトルを購入できる。他にも山梨県と長野県で造られた24種類の厳選ワインを、温度管理されたサーバーで、少量の25mlからテイスティングをすることもでき、気軽にワインが楽しめる。気に入ったワインをボトルで購入したり、厳選したワインとスナックがセットになった「VINO BIX」を楽しんだり、BYO(無料でレストランやカフェに持ち込めるサービスのこと)で利用することもできる。