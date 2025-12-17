アイドルグループのAぇ! groupが出演するフジテレビのバラエティ番組『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』(毎週日曜25:25～ ※関東地区ほか)の1時間SPが、30日(24:10～ ※同)に放送される。

今回は、どこのパワースポットに行けばが最も運気が上がるのかを検証するロケを敢行。正門良規は、災いをはらい、自らを活力みなぎる状態に戻す伝統的な儀式を特別に体験する。

末澤誠也は、ある場所で正月松の内(1月1日～7日)にお参りするのが特にご利益があるとされている七福神巡りに挑戦。小島健は、“あるもの”に関する神をまつる、ハイセンスな神社でオリジナリティーあふれる参拝を行うことに。佐野晶哉は、プライベートで持ち歩いているカメラを片手に、“映える”＆由緒ある最新神社で開運を目指す。

スタジオでは全員で運試しにチャレンジし、最も運気が上がったメンバーを決定。運気が高まり、2026年幸先の良いスタートを切るのは誰なのか。

コメントは、以下の通り。

正門良規

「番組が始まってまだ半年もたっていないのに、僕たちにこんな機会をくださって純粋にうれしいですし、その期待を超えなければというプレッシャーもあります。より盛り上げられたらいいなと、本気の神頼みでくぐり抜けたいと思います！『Aぇ! groupのQ&Aぇ!』なりの楽しさを皆さんにお届けできるよう頑張ります！」

末澤誠也

「年末に僕らに時間をもらえること、尺もいつもの倍となる１時間と長いので、年の終わりに放送できることのありがたさを感じています。来年の運試しロケをメンバーそれぞれがやっているので、他のメンバーのロケを見るのが楽しみです。個人的にはやったことにないロケに挑戦しているので、ぜひご覧いただいてマネしていただけたらうれしいです！」

小島健

「年末にスペシャルとしてやらせていただけるというのは、気合いが入ります。番組が10月にはじまって約３カ月、これだけ早くにこのスペシャルができるのは本当にありがたいことだと思います。Aぇ! groupとしてもチャンスだと思っているので、『Aぇ! groupのQ&Aぇ!』を広めていきたいという思いはもちろんですが、Aぇ! groupの存在も広めていきたいです。いつもと放送する時間も見ていただく方々も違ってくると思うので、番組もグループもどちらも広めていけるよう頑張ります。楽しみにしていてください！」

佐野晶哉

「素直にめちゃめちゃうれしかったです。フジテレビの年末の番組ラインナップを見まして、『Aぇ! groupのQ&Aぇ!』の文字を見たときにすごいところに参加させていただいているんだなと、改めて思いました。そうそうたる番組の中に僕らの番組名を見つけたときはなおさらうれしくなりました。（初回）特番のときにやった、それぞれが個人でロケをして、スタジオで全員でその様子を見てやんややんや言いあって、という空気感がAぇ! groupらしくてとても好きで。今回もフジテレビの最強すぎる編集で何百倍も面白くしてくれるという、『Aぇ! groupのQ&Aぇ!』で手応えのある形式になっていると思います。間違いなく爪痕を残せる面白いものが完成するはずです！自信を持って皆さんにお届けします！」

【編集部MEMO】

総合演出の田中良樹氏は、同番組のスタートに当たり、「Aぇ! groupは戦隊ヒーローのようなアイドルだと思っています。5人それぞれ個性的でありながら誰一人かぶっておらず、経験と覚悟に裏打ちされた確固たるスキルを各々(おのおの)が持っているけど、やっぱり5人そろったときが一番強い。そんな彼らの“グループとしての魅力”が最大限伝わるよう、丁寧に番組を作っていければと思います。見て下さる皆さまの日常に彩りを添えてくれる、お茶の間ヒーローの奮闘にご期待ください!」とコメントしている。

