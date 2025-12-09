フジテレビ系バラエティ特番『BABA抜き最弱王決定戦2026新春SP』(1月3日18:00～)に、長野博(20th Century)、末澤誠也(Aぇ! group)が参戦する。

長野は予選第1試合に登場し、演技派俳優、最強ギャルとともにババ抜き対決。番組独特の雰囲気に緊張感が高まる中スタートするが、初参戦の長野は緊張が表情ににじみ出てしまい、スタジオの相葉雅紀も「こんな長野さん見たことない…」と心配な様子だ。

対決を振り返った長野は「初めてだったんだけど、空気をつかむまで緊張しちゃって声も小さくなっちゃって…。木村(拓哉)に“声出せ”って言われた(笑)」とコメント。笑顔で話す長野の姿に木村が「今、めちゃくちゃ声出てる!」とツッコむとスタジオが笑いに包まれた。

同じく初参戦となる末澤は、えなりかずきらと予選第4試合に登場。憧れの大先輩・木村がスタジオで見守る中の挑戦となるが、「(対決スタジオは)ものすごい緊張感があります…。でも、木村さんの前なので、格好よく決めたいなと思ってます!」と気合十分。しかし、末澤のもとにババがくると表情が一変する。

相葉雅紀と木村拓哉は、予選第5試合に登場。その戦いを見守るえなりかずきらは、この試合のメンバーのただならぬ雰囲気に「大丈夫だよね…?」と緊張感が高まる。相葉が「こんな木村さんの姿、見たことないんじゃないかな」と話す木村の姿にも注目だ。

