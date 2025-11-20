STARTO ENTERTAINMENTは20日、公式サイトを更新し、Aぇ! groupの草間リチャード敬太がグループを脱退することを発表。草間のコメントも掲載された。

草間は「応援してくださっているファンの皆様、関係者の皆様へ この度は、このような事態になってしまいご迷惑とご心配をおかけしてしまい、また皆様の気持ちを裏切ってしまい大変申し訳ございません」と謝罪。

「Aぇ! groupのメンバーや仕事関係でお世話になった方々、そして皆様が寄せてくださっていた期待、信頼、それらを自分の手で傷つけてしまったことが、何よりも苦しく悔しくてたまりません」と吐露した。

続けて、「今回、事務所との話し合いの中、結論として『Aぇ! group』を脱退することにしました。応援してくださっているファンの皆様、信じて声を届けてくださっていたファンの皆様に悲しい思いをさせてしまい本当に申し訳ございません」と報告。

「一年ほど前から僕は心の病を患っており、そんな中このようなことになってしまい、このまま自分がいることでみんなの足を引っ張ってしまう、より多くの迷惑をかけてしまうという思いもあっての決断です」と説明した。

そして、「これからは自分の起こしたことへの反省と、行動を見つめ直し、一から信頼を取り戻すべく進んでいこうと思っています。心の病を治し、またどこかで皆様にお目にかかれるよう努力してまいります」とし、「これからも変わらずAぇ! groupを応援してくださいますようお願い申し上げます。改めまして、この度は本当に申し訳ございませんでした」と締めくくった。

事務所は、草間が東京簡易裁判所より略式命令（罰金10万円）を受けたことを報告するとともに、グループ脱退を発表。引き続き契約タレントとしての活動は継続していくと伝えた。