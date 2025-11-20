STARTO ENTERTAINMENTは20日、公式サイトを更新し、Aぇ! groupの草間リチャード敬太がグループを脱退することを発表した。

サイトでは「本日11月20日、弊社契約タレント 草間リチャード敬太が、東京簡易裁判所より略式命令（罰金10万円）を受けたことをご報告いたします」と伝え、「この度は、ファンの皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを謹んでお詫び申し上げます」と謝罪。

続けて、「草間リチャード敬太の今後の活動ですが、本人と深く話し合った結果、所属するAぇ! groupから離れることとなりました。しかしながら、リチャードは、引き続き弊社契約タレントとしての活動は継続してまいります」と発表した。

そして、「今は、本人の体調が一番大切なことであり、事務所としては、彼を全力で支えていく所存でございます。どうか皆さまも、ゆっくりと見守っていただけたら大変ありがたく思います」と呼びかけ、「Aぇ! groupは、これから4人のメンバーとなりますが、引き続き、Aぇ! groupメンバー、草間リチャード敬太への変わらぬご支援いただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします」と記した。