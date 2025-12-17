三井不動産商業マネジメントが運営する三井アウトレットパーク全国14施設(※)は2025年12月26日～2026年1月18日、半期に一度の最大級セール「SUPER OUTLET SALE」を開催する。

SUPER OUTLET SALE

期間中は約580店舗が参加し、冬物アイテムやファッション小物、生活雑貨などを最大80%OFFで提供する。

福袋は12月26日～31日までの「先行販売」と、2026年1月1日～3日までの「元日販売」の2種類で展開する。

福袋販売

Instagramでは、20万円相当の「グルメ」または「旅行」福袋が抽選で当たるキャンペーンを開催中。1月18日まで実施する。

セール期間中、「ABC-MART」「UNDER ARMOUR FACTORY HOUSE」「ワコール・ファクトリーストア」の3ブランドでは、さらに"おトク"な企画を実施する。

ABC-MART(Hawkins&VANS 、Hawkins、VANS、HAWKINS/VANS by ABC-MART)では、複数の商品購入で最大15%OFFとなる。UNDER ARMOUR FACTORY HOUSEでは、70%OFF商品のほか、「UA ECHO(エコー)」を30%OFFで販売。ワコール・ファクトリーストアでは、あったかインナーを40%OFFで提供する。

木更津では、新規店舗がオープン。入間ではパンマーケット、横浜ベイサイドでは「すみっコぐらし」イベントなど、年末年始に合わせた企画も用意している。

※札幌北広島・仙台港・木更津・入間・幕張・多摩南大沢・横浜ベイサイド・北陸小矢部・岡崎・ジャズドリーム長島・滋賀竜王・大阪門真・マリンピア神戸・倉敷