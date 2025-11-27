日本橋室町エリアマネジメントは11月21日、人々の願いを"叶える"開運イベント「カナエルNIHONBASHI 2025-26」を開始した。11月20日に行われた点灯式には、タレントの藤田ニコルさんがゲストとして登場した。

点灯台に手を添える藤田ニコルさん

江戸時代に富くじの当たりの地として栄えた日本橋は、近年では推し活に関する祈願に訪れる人が増え、開運スポットとして注目を集めている。同イベントでは、幸福を呼び込む麒麟像をモチーフにした"麒麟ゴーラウンド"や、開運・推し活をテーマにしたメニュー、開運スタンプラリー、チケット運向上で知られる福徳神社につながる仲通りで推し活アイテムが集合するナイトマーケットなどを開催する。

11月20日、メインシンボルの"麒麟ゴーラウンド"に光を灯す点灯式には、きらめく衣装を身に付けた藤田ニコルさんが登場。点灯ボタンが押されると、会場からは大きな歓声が上がった。キラキラと輝く光を見つめながら、「ホリデーシーズンが来た感じでワクワクします。本当に願いが叶いそうな光ですね」とコメントした。

煌めく衣装で登場した藤田ニコルさん

ニコルさんは、願いとともに版を"重ねて"周辺施設をめぐる「開運スタンプラリー」にも挑戦。自分だけでなく、愛犬や家族もみんな健康でいてほしいという考えるニコルさんは、「(叶え札には)家族が健康でいてくれますように」という願いを描いたと打ち明けた。