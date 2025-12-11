東京ミッドタウンは2026年1月2日～4日、新年のイベント「東京ミッドタウンのお正月2026」を開催する。

おおきな福笑い

期間中は、獅子舞や振る舞い酒といった伝統行事に加え、体験型アートや和楽器演奏会など、多岐にわたるコンテンツを提供する。

アトリウムでは、TOKYO MIDTOWN AWARD受賞アーティストによる「おおきな福笑い」を開催する。ビッグサイズの「福笑い」を全身を使って楽しめる体験型アートで参加無料。「おおきな福笑い」でにぎわう様子を眺めながら、日本茶を片手にくつろげるお休み処も用意する。

お正月を感じるお休み処 イメージ

ガレリア3F IDÉE SHOPでは、2名の書道家が「東京ミッドタウン・オリジナル和紙年賀状」に参加者の好きな文字(2文字まで)を書いてプレゼントする(無料)。

ガレリア2Fでは、篠笛・太鼓、雅楽、箏などの「和楽器演奏会」を、日替わりで実施する。

和楽器演奏会 イメージ

1月2日には、新年のおもてなしとして、先着800名にオリジナル枡で振る舞い酒を提供する(無料)。

1月2日～3日には、ガレリア館内各所にて、福を呼ぶとされる獅子舞が館内を練り歩く。

1月2日～12日までは、「ごちそうはじめ」として、参加レストランにて、縁起の良い食材を使った特別なコースや御膳を提供する。1月2日～4日に対象メニューを注文した人には、「お年賀ふきん」をプレゼントする。

1月2日～12日には、ウィンターセールを開催。屋外アイススケートリンク「Yunth MIDTOWN ICE RINK」は、は1月2日から滑り初めで、2月23日まで開催する。