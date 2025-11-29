東京・日本橋が、イギリスの絵本キャラクター・パディントン™色に染まっています。

日本橋・室町エリアの商業施設群「COREDO室町」では、コラボイベント「パディントン™の日本橋大冒険」を2026年1月18日まで開催中。“パディントン™が冬の日本橋を旅する”という物語をもとに、クリスマスマーケットや限定メニュー、街歩きが楽しくなるスタンプラリーなど、大人も子どもも夢中になれるコンテンツがそろいました。

COREDO室町で広がるロンドンの冬景色

COREDO室町1・2・3、COREDO室町テラス、そして日本橋三井タワーの計5施設で、フォトスポットや限定メニューなどが展開中。エリアを巡るごとに新しい発見があり、まるでパディントン™と日本橋を“冒険”しているような気分を味わえます。

期間中は、パディントン™の姿をあちこちで発見できます。施設をすべて回るもよし、気になるエリアをゆったり散策してもよし。

館内の飲食店舗では、イベント限定のオリジナルメニューを提供しています。パディントン™の大好物のマーマレードを使った「マーマレードティー」や「マーマレード＆クリームメルティサンドイッチ」をはじめ、スイーツから軽食まで幅広くそろっています。

さらに、パディントン™の故郷・イギリスをテーマにした料理も登場。本格的なブリティッシュカレーや、フィッシュ＆チップスをアレンジした中華風メニューなど、どれもこの時期だけの特別な味わい。

人気メニューは1日の提供数に限りがあるため、早めの時間帯の利用がおすすめです。ちなみにオリジナルメニューを注文すると、パディントン™のイラスト入りコースターがもらえるうれしい特典も!(※なくなり次第終了)

福徳神社の隣にスケートリンク&フォトスポットが登場

福徳神社の隣にある「福徳の森」には、パディントン™のイラストがラッピングされた特設スケートリンクが登場しています。オフィス街の真ん中に現れたリンクは想像以上に本格的。

実はこのリンクは本物の氷ではなく、人工樹脂パネル製。転んでも冷たくなく、服が濡れる心配もないから、スケート初心者や小さなお子さんでも安心です。スケート靴のレンタルもあるので、仕事帰りに立ち寄ってみるのもいいですね。(大人 1,800円、小人 1,200円、手袋 300円。チケットはMakuakeで事前購入要)

その一角には、パディントン™と記念撮影ができるフォトスポットも設置され、光の中で思い出に残る1枚を撮影できます。(※1月18日まで)

大屋根広場では、温もりあふれるクリスマスマーケットが

COREDO室町テラスの「大屋根広場」には、パディントン™のパネルが彩るクリスマスマーケットが出店。柔らかなイルミネーションに彩られ、思わず足を止めたくなる可愛らしい世界が広がっています。

マーケットは「誠品生活日本橋」「PLAZA」「DONQ」の3店舗が、クリスマス限定の雑貨やお菓子、パディントン™デザインのオリジナルグッズなどを販売。パディントン™のつぶらな瞳をモチーフにしたアイテムや、香ばしいバターの香りが漂うシュトーレンなど、可愛さあふれるモノたちが、冬の高揚感をいっそう高めます。(※12月25日まで)

英国っぽさ満載! 「誠品生活日本橋」のポップアップ

ポップアップストアが開催されているのは、COREDO室町テラス2階「誠品生活日本橋」。

ぬいぐるみやトートバッグ、マグカップなど、一面にパディントン™グッズがずらりと並ぶ様子は壮観。大きなクリスマスツリーにパディントン™のパネルも飾られ、フォトジェニックな空間です。

また今回はコラボ企画のひとつとして、スタンプラリースポットも設置。6カ所のスポットを巡ってポストカードを完成させる“重ね押しスタンプラリー”で、パディントン™と一緒に日本橋を冒険している気分が味わえそう。(※ポップアップ、スタンプラリーは1月18日まで)

パディントン™とイギリスの雰囲気があふれた空間に変貌中の日本橋。この冬だけの世界に、ぜひ足を運んでみてください。

■information

「パディントン™の日本橋大冒険」

期間：11月21日(金)～2026年1月18日(日)

場所：COREDO室町1～3、COREDO室町テラス、日本橋三井タワー、COREDO日本橋

内容：日本橋冒険スタンプラリー、パディントン™と楽しむ冬のスケートリンク in 日本橋！、ポップアップストア、フォトスポット(～1月18日)／日本橋クリスマスマーケット(～12月25日)、パディントン™の日本橋グルメ(～12月28日)ほか