サニーサイドアップは11月8日より、「おめかしミッキー&フレンズたちと、とっておきのクリスマスを迎えよう!」をコンセプトにしたHappyくじ『DISNEY クリスマス オーナメントくじ 2025』を、ファミリーマートや全国のホビーショップ等にて順次販売する。

Happyくじ『DISNEY クリスマス オーナメントくじ 2025』

今年の『DISNEY クリスマスオーナメントくじ』のテーマは、「Before the Christmas Party」。今回のために描き起こされた特別デザインのオーナメントやギフトを手に、ミッキー&フレンズが真っ赤なスーツやサンタ帽でおめかしした全20種類の「フィギュアオーナメント賞」をはじめ、全3等級+Last賞がラインアップされている。

キャラクターは、お馴染みの『ミッキー&フレンズ』をはじめ、『アナと雪の女王』シリーズや『くまのプーさん』『ベイマックス』が登場。また、『スティッチ』シリーズや『ズートピア』シリーズ、ランディが加わった『モンスターズ・ユニバーシティ』など、総勢28のキャラクターが登場する。

1回850円。11月8日より順次、ファミリーマート、ミニストップ、イトーヨーカドー、イオン、その他ホビーショップ、書店等にて販売される。

【フィギュアオーナメント賞】

描き起こしアートを立体化したフィギュアオーナメントなど全20種。紐と台座付きのため、ツリーに飾ったり、ディスプレイしたりして楽しむことができる。ラインアップは、「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「プルート」「ドナルドダック」「デイジーダック」「ヒューイ・デューイ・ルーイ」「チップ&デール」「ベイマックス」「アリエル」「ラプンツェル」「エルサ」「アナ」「くまのプーさん」「スティッチ」「エンジェル」「サリー」「マイク」「ランディ」「ニック」「ジュディ」の全20種。

Happyくじ『DISNEY クリスマス オーナメントくじ 2025』フィギュアオーナメント賞

【スペシャルコンプリートBOX賞】

各シリーズのオーナメントを一度にゲットできるコンプリートBOX。「ミッキー&フレンズ」シリーズA・B、「ディズニープリンセス」シリーズ、「アナと雪の女王」シリーズ、「スティッチ」シリーズ、「モンスターズ・ユニバーシティ」シリーズの全6種。

Happyくじ『DISNEY クリスマス オーナメントくじ 2025』スペシャルコンプリートBOX賞

【アクリルオーナメント賞】

ツリーに飾るのはもちろん、お気に入りのバッグやポーチにつけても可愛い、ラメ入りアクリルオーナメント。「ミッキー&フレンズ」A・B、「ディズニープリンセス」「アナと雪の女王」「くまのプーさん」「ベイマックス」「モンスターズ・ユニバーシティ」の全7種。

Happyくじ『DISNEY クリスマス オーナメントくじ 2025』アクリルオーナメント賞

【Last賞】BIG!スタンディングミッキー

Last賞には、描き起こしの衣装を着たミッキーマウスのBIGぬいぐるみが登場。サイズは全高約65cm。

Happyくじ『DISNEY クリスマス オーナメントくじ 2025』Last賞:BIG!スタンディングミッキー

(C)Disney

(C)Disney/Pixar

(C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works, by A.A. Milne and E.H. Shepard.