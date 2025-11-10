サニーサイドアップは、サンリオの大人気キャラクターたちがホリデーコレクションをテーマにした衣装を身に纏ったHappyくじ「Sanrio characters Holiday Collection」を発売する。価格は850円で、12月6日よりローソン、ファミリーマート、ミニストップ、書店、ホビーショップ等にて、数量限定で順次販売を開始する。取り扱い店舗情報は、Happyくじ公式ホームページを確認のこと。

今回のテーマは「ホリデーコレクション」!

冬のご褒美として定番になりつつある「ホリデーコレクション」をテーマに、ネイビー・ホワイト・ゴールドの上品なカラーを基調としたゴージャスで“オトナっぽかわいい”描き起こしデザインのサンリオキャラクターズのアイテムがそろう。きらめく冬の装いで特別な季節を華やかに彩るラインナップは、自分へのご褒美にも、ギフトにもおすすめのコレクションだ。

キャラクターラインアップは、Happyくじ初登場となるはなまるおばけやハローキティをはじめ、今年デビュー50周年を迎えたマイメロディやデビュー20周年のクロミなど、全10キャラクターが勢ぞろいする。

特賞：BIG! クロミ ぬいぐるみ (全1種)

特賞の「BIG! クロミ ぬいぐるみ」(全1種)は、全高40cmのBIGなぬいぐるみ。Happyくじでしか手に入らない限定デザインは必見だ。

LAST賞：BIG! シナモロール ぬいぐるみ (全1種)

最後のくじを引いた方には、LAST賞として全高40cmの「BIG! シナモロール ぬいぐるみ (全1種)」をプレゼントする。

A賞 フィギュア (全10種)

「A賞 フィギュア (全10種)」は、みんなでおそろいのネイビーを基調とした装いと、メタリック塗装を施した高級感溢れるゴールドの宝石がかわいいアイテム。

B賞：ぬいぐるみチャーム (全5種)

「B賞：ぬいぐるみチャーム (全5種)」は、ふわふわ素材がかわいいぬいぐるみチャーム。バッグなどに付けたり、一緒にお出かけしたり、さまざまな用途で楽しめる大人気アイテムだ。

C賞：ギフトポーチ (全4種)

「C賞：ギフトポーチ (全4種)」は、自分へのご褒美にも大切な人へのギフトにもぴったりなギフトポーチ。大きなサテンリボンがあしらわれた高級感のあるデザインだ。

D賞：キャニスター (全10種)

「D賞：キャニスター (全10種)」まるで宝石箱のようなデザインのキャニスター。

E賞：アクリルチャーム (全10種)

「E賞：アクリルチャーム (全10種)」は、マーブルアクリルを使用したオトナっぽかわいいアクリルチャーム。飾るのはもちろん、バッグなどに付けても楽しめる。

F賞：缶バッジSET (全5種)

「F賞：缶バッジSET (全5種)」は、ホログラムコーティングを施したキラキラ輝く缶バッジ。

G賞：マルチケース (全10種)

「G賞：マルチケース (全10種)」は、コスメやコレクショングッズなどの小物入れにぴったり。持ち運びに便利なキーチェーン付き。

H賞：ミニケース付ステッカーSET (全5種)

「H賞：ミニケース付ステッカーSET (全5種)」は、お友だちと交換したり、スマホの裏に挟んだり、さまざまな用途で楽しめる。チケットなどの保管や持ち運びにぴったりサイズのミニケース付き。

(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. E25102901