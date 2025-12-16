子育てには予想外の瞬間がつきものですが、これほど切ない形で訪れるとは……Threadsでとある母親の投稿が大きな共感を呼んでいます。

あのぉ、私、もうかれこれ20年くらい主婦してるんですよぉ。

まぁ料理は好きではないけど、和食、洋食、なんならちょっとしたイタリアンくらいはひと通り作れるんですよぉ。

んで、今日、懇談会で渡された紙がこちら。(@hanahana.mama15より引用)

主婦、やめていいですか。(@hanahana.mama15より引用)

投稿者の花mamaさん((@hanahana.mama15)は、1歳から大学生までの5人の子どもを育てるベテラン主婦。「料理は好きではない」とは言うものの、約20年間、日々家族のために献立を考え、キッチンに立ち続けてきました。

それなのに……お子さんの好きな食べ物はまさかの「枝豆」。いや、枝豆美味しいですよね。たしかに美味しいんです。でも、毎日いろいろな料理を作ってきたお母さんからすると、「茹でるだけの枝豆って……」と思ってしまう気持ちもとってもよく分かります。

この投稿に900近いコメントが寄せられていますが、なかでも注目したいのが、世のお父さん・お母さんからのさまざまな「うちもです」の声。

わたしも一応調理師免許持ってるんですよ。好きな食べ物→魚の皮

うちは「ごはん」でした

私は当時小学１〜2年の息子に「おかあさんのご飯は給食の次においしいよ」と曇り一つない眼で言われたことがあります

三男は好きな食べ物を幼稚園のお誕生日会で聞かれた時、溜めて溜めて溜めて溜めて 「ランチパックのピーナッツ」

うちは「バター」でした

お母さんのご飯で1番好きなのは？？「コーンスープ」、、、粉末、、、

ウチの次男は習い事の先生に「お母さんのご飯で好きなのは？」って聞かれて「すき家！」って言ってました。。。

こんなにも子どもたちのトンデモ(!?)回答が集まるとは……。いつの日か、大きくなった子どもたちが毎日手料理が出てくるありがたさに気付いてくれる日がくると信じて……みなさん頑張りましょう!