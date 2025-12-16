日本で食べておいしかった野菜は…元IZ*ONEカン・ヘウォン「韓国では食べたことがありませんでした」

テレ東のドラマ『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』(2026年1月12日スタート 毎週月曜23:06〜23:55)のプレミアイベントが16日、都内で開催され、俳優の赤楚衛二と元IZ*ONEのカン・ヘウォンが登壇。ヘウォンが、撮影中に食べたお気に入りの料理を明かした。

カン・ヘウォンはオクラがお気に入り

――撮影中に食べたお気に入りのメニューがあれば、教えてください。

ヘウォン:私はオクラ。

赤楚:オクラ!

ヘウォン:サムギョプサルにオクラがおいしかったです。

赤楚:おいしかった!

ヘウォン:オクラを初めて食べたのですが、とてもおいしかったです。

赤楚:韓国にはないんですって。

ヘウォン:もしかしたら私が見ていなかっただけかもしれないんですけど、韓国では食べたことがありませんでした。

――オクラをどのように食べたんですか?

赤楚:オクラにお肉を巻いて、コチュジャンをちょっとたらして食べる料理が出てくるんですけど、めちゃくちゃおいしかったです。