唐沢寿明、見た目が“激変”　すべて地毛なのでヘアメイクは「15秒くらい!」

テレビ東京の新ドラマ『コーチ』(10月17日スタート 毎週金曜21:00〜21:54 ※初回は15分拡大 21:00〜22:09)の記者会見がこのほど、都内で行われ、主人公・向井光太郎役を演じる唐沢寿明が、自身の“激変した見た目”について語った。

唐沢寿明

ヘアメイクは15秒くらい

――自身が演じる役に対する印象は?

僕は、悩んでいる若い人たちにアドバイスというか、ヒントを与えて、その人たちが自立していくきっかけを作る役。今まではなかなか、そういう役はなかったと思うので、すごく楽しいですね。

――自分と似ている部分は?

自分と似ているかというと、見た目も全く違いますよね。普段すごくカッコいいので、僕は。ヒゲさえ剃れば、こっちのもんだからね?

――すべて地毛で、ヘアメイクが15分くらいで終わってしまうと聞きました。

15分もかからないね。15秒くらい! 髪を結ぶだけだから。「結びの唐沢」「お結びくん」って呼ばれてるから(笑)。

異色の警察エンターテインメント

このドラマは、元新聞記者ならではのリアリティーある描写でベストセラーを多数生み出している、堂場瞬一氏による傑作警察小説『コーチ』(創元推理文庫)が原作。

唐沢寿明演じる警視庁人事二課所属の“冴えないおじさん”向井光太郎が、捜査に失敗し行き詰まり逃げ出したくなっている若手刑事たちを“コーチ”。向井の的確なアドバイスのもと、彼らが刑事としてだけではなく人間としても成長していく姿を描く、異色の警察エンターテインメントだ。

なお、会見には唐沢のほか、倉科カナ、犬飼貴丈、関口メンディー、阿久津仁愛、木村多江が登壇した。