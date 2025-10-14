「だったら見てみろ!」大泉洋が監督に思わず言ってしまった理由とは

テレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』(10月21日スタート 毎週火曜21:00～)の制作発表記者会見が都内で行われ、大泉洋、宮崎あおい、ディーン・フジオカ、宇野祥平、北村匠海、高畑淳子、岡田将生が登壇した。

大泉洋

今作で夫婦役を演じる大泉と宮崎。撮影現場では、宮崎が“天使すぎる”と話題になっていたそうで、大泉は「1話で、落ち込んでいる文太(大泉)に向かって、四季(宮崎)ちゃんが手を振ってくるシーンがあるんですけど、これがかわいすぎて、俺が思わず笑顔になってしまう」と明かす。

しかし、落ち込んでいるという設定のため、監督からは「笑わないで」という指示があったそう。これに対して、大泉は「『だったら見てみろ、この顔を!』と(笑)。笑うまで手を振ってくるんですよ。それがかわいすぎて。その後に監督も、宮崎さんの1ショットを撮ったときに、『あれは笑いますね』と言ってました(笑)」と宮崎の“天使すぎる”エピソードを語った。

また、注目のシーンについて聞かれた際も、大泉は宮崎のかわいさについて熱弁。「夫婦の設定なもんですから、一緒に寝るシーンがある。文太目線のカットがあるんですが、そのカットがやばいです! かわいい猫だ犬だなんて言いますけど、全然宮崎あおいのほうがかわいいです」と絶賛していた。