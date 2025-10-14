岡田将生、学生時代にオーディションで出会った俳優と再会「19年くらい前に…」

俳優の岡田将生が、都内で行われたテレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』(10月21日スタート 毎週火曜21:00～)の制作発表記者会見に大泉洋、宮崎あおい、ディーン・フジオカ、宇野祥平、北村匠海、高畑淳子とともに登壇した。

劇中では、謎多き社長・兆を演じている岡田。MCから質問され、回答しようとするも大泉に先を越されてしまうと、「ちょっと待てぃ! 俺まだしゃべってないよぉ!」とツッコミ。改めて回答しようとするも、今度はディーンから「兆、言ってみろ!!」と野次を飛ばされ、「ちょっと待ってください! もういいんです!(笑)」とタジタジになっていた。

その後も、大泉が岡田に対してボケを連発。その全てにツッコんでいた岡田は「もういいです!(笑) 大泉さんしか楽しんでない!(笑)」とぼやき、笑いを誘っていた。

また、今作と同じく野木亜紀子氏が脚本を務めた映画『ラストマイル』(24)でも共演していた岡田と宇野。同作ではシーンを共にすることがなく、今回が初めての本格共演になるそう。

しかし、実はそれよりも前に2人には縁があるそうで、宇野は「岡田さんが高校生のとき、19年くらい前に、ある映画のオーディションでお会いしている」と回顧。「僕は落ちたので、共演はしていないんですけど、(オーディションに)付き合うために、岡田くんが来てくれていて、好青年ですごく印象的でした」と岡田との“縁”を明かした。

