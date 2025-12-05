あんきどスシローは、すしに合う味を徹底追及した「すし屋のラーメン」をリニューアルし、定番のまぐろに加え、貝の旨み、鯛の旨みをそれぞれ楽しめるラーメンを12月3日より全国のスシローにて販売する。

スシローのラーメンは2014年4月から販売を開始し、これまでに140種類以上のラーメンやまぜそばなどを開発してきた。中でも、魚介類の頭やアラを使用してすしに合う味を徹底追求した“すし屋のラーメン”シリーズはリニューアルを重ね、常に“うまさ”を追求してきた。今回のリニューアルでは、定番のまぐろのアップデートに加え、新たに貝と鯛の旨みを味わえる2種類のラーメンがそれぞれ登場する。

「スシロー コク旨まぐろ醤油ラーメン」は、ガツンッと感じるまぐろの旨みがあふれだす一杯。これまでの「コク旨まぐろ醤油ラーメン」のまぐろ感をさらにアップさせるため、魚介と野菜の旨みを合わせたスープに、まぐろ節の旨みとアラのだしを加え、その上にまぐろカツをトッピングし、とことんまぐろを楽しめる一杯に仕上げた。

「スシロー 貝塩ラーメン」は、今回より新しく仲間入りしたラーメンで、貝好きにはたまらない一杯。ホタテの旨みを中心にシンプルながら奥深い味わいに仕上げたスープに、たっぷりのあさりをトッピングした。

同じく新しく仲間入りした「スシロー 鯛白湯ラーメン」は、繊細な鯛の風味と濃厚な旨みを楽しむ、コク深い一杯。鯛のアラなどをベースに、野菜のエキスなどを加え、鯛の旨みを最大限に引き出したクリーミーな白湯スープに仕立てた。上記各商品は、2025年12月3日～全国のスシローにて販売する。