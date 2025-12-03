スシローでは、12月3日から「冬のうまいもん祭」を開催しています。本フェアでは、冬ならではの味覚からお得に味わえるおすしなど、豪華なラインアップが揃っているのだそう。都内で行われた試食会でひと足早く冬の味わいを堪能してきました。

注目は脂のり抜群の『活〆ぶりとろ』と『びんとろ』

本フェアの目玉商品となるのが、甘みのある脂を存分に楽しめる『活〆ぶりとろ』と『びんとろ』です。『活〆ぶりとろ』は、一度も冷凍せずに生のまま納品されたぶりとろを使用。

醤油を弾くほど脂のり抜群でもっちりとした食感から濃厚な旨みが溢れ出します。一方『びんとろ』は、通常では180円から提供していますが、本フェアでは2貫で100円〜とお得に。

やわらかな食感とすっきりとした脂の旨みを楽しめますよ。

『水たこ ポン酢ジュレ』

北海道産水揚げの天然水たこをポン酢ジュレでいただく『水たこ ポン酢ジュレ』は、弾力のある食感で、噛むたびに旨みを感じられます。さっぱりとしたポン酢の風味が水たこの味わいを引き立てます。

『北海道産 つぶ貝』

北海道産の天然つぶ貝を楽しめる『北海道産 つぶ貝』は、コリコリとした食感がクセになる一品。噛むたびに濃厚な磯の香りとほのかな甘さを存分に楽しめます。

『ミートボールマヨ軍艦』

子供から大人まで幅広い年代から愛される『ミートボールマヨ軍艦』が復活しました。ふっくらとやわらかなミートボールには、ほんのりと甘いソースが絡み、なんだか懐かしい味わい。クリーミーなマヨとの相性も抜群です。

『大型生本ずわい蟹』

生本ずわい蟹を豪快にのせた『大型生本ずわい蟹』は、トロッとした食感と濃厚な甘みに浸れる贅沢な味わい。食べ応えのあるサイズ感で、一皿でもリッチな気持ちになれますよ。

『あん肝軍艦』

ここからは冬ならではの味覚を紹介。天然のあん肝を使った『あん肝軍艦』は、ねっとりと濃厚な旨みを存分に堪能できます。ポン酢ジュレで後味はすっきり。日本酒と一緒にゆっくりと味わいたくなる一品です。

『たら白子軍艦』

天然のたらの白子をどっぷりとのせた『たら白子軍艦』は、クリーミーでコク深い味わいに。ポン酢ジュレの爽やかさがアクセントになります。

『国産カキフライにぎり』

瀬戸内海産のカキを使用したカキフライは、店内で揚げているのでアツアツでサックサク。衣の中はふんわりとしていて、カキの旨みが濃縮されていました。トッピングのタルタルソースにはガリが入っており、まろやかさと程よい酸味が食欲を引き立てますよ。

『国産わさびで食べる天然鮪とろたく手巻』

ここからは、歯切れが良く香り高い有明海産極上海苔で包みあげる手巻を紹介。『国産わさびで食べる天然鮪とろたく手巻』は、天然鮪のねぎとろにたくわんを合わせた間違いなくウマいコンビネーションです。

添えられた国産わさびをつけてかぶりつけば、こだわりの食材の旨みをバランス良く味わえますよ。

『天然あん肝とかにの塩こんぶ手巻』

もう1つの『天然あん肝とかにの塩こんぶ手巻』は、冬らしさ満載の1本に。かに身と天然のあん肝、塩こんぶを合わせ、繊細だけれど濃厚な大人な味わいを満喫できます。

塩こんぶの塩味が素材の旨みを引き立てるので、個人的には醤油を使わずに、素材の旨みを楽しむことをおすすめします。

『スシロー海鮮巻き重ね(冬)』

『スシロー海鮮巻き重ね』の冬バージョンがついに12月3日より登場しました。定番ネタのまぐろやねぎまぐろ、えび、たまごのほかに新たにかにを巻き上げ、和の子バラコをトッピングし、色鮮やかな一皿に。食べる場所で味わいが変わるので、何度も食べたくなること間違いなしです。

新たな定番ラーメンが3種類登場！

温かいラーメンが特に沁みる冬。スシローでは新たな定番ラーメン3種類が12月3日より販売開始しました。『スシロー 貝塩ラーメン』は、ほたての旨みが効いたスープにたっぷりのあさりをトッピングした“貝づくし”のラーメンです。

シンプルながらも奥深い味わいで、おすしをたらふく食べた後でもペロリと完食できてしまうほど病みつきになります。

まぐろと醤油の香りがたまらない定番ラーメンがパワーアップして帰ってきました。魚介と野菜の旨みを合わせたスープには、まぐろ節の旨みとアラのだしを加えてまぐろ感をアップ。繊細で上品な風味を堪能できました。

鯛の旨みを最大限に引き出した『スシロー 鯛白湯ラーメン』は、クリーミーでやさしい味わいに。凝縮した旨みで満足感をえらえれるので〆にピッタリ。気づけばスープを飲み干してしまうほど、そのやさしくコク深い味わいの虜になってしまいますよ。

ドバイチョコをアレンジしたパフェが絶品

SNSでも話題になったドバイチョコを、スシロー流にアレンジした,『ドバイチョコ風サクッとパフェ』が12月3日より登場しました。ベルギー製造のチョコを使ったチョコムースの上にサクサク食感のフィアンティーヌ、ピスタチオのソースとアイス、ホイップやビターチョコチップアイスを重ね、ピスタチオ好きには堪らない、濃厚な味わいとチョコレートのハーモニーを堪能できます。

スシローの「冬のうまいもん祭」は12月3日からスタート。販売予定総数が完売次第終了となってしまうので、気になる人はお早めに。冬の味覚を味わいに、この機会にぜひ店舗に立ち寄ってみてくださいね。