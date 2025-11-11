あきんどスシローは、11月12日より全国のスシローにて、鮪の王様”本鮪”の中とろを大切りで160円～、今年獲れた新物の「濃厚うに包み」を180円～で販売する。

11月12日からは、鮪の王様とも称される本鮪の中とろを大切りで楽しめる「大切り本鮪中とろ」と、今年獲れた新物の、天然うにが味わえる「濃厚うに包み」が登場する。

「大切り本鮪中とろ」は、本鮪の中とろならではの香りと旨み、脂の絶妙なバランスが特長。「本鮪中とろ」は通常180円～で提供しており、今なら、大切りにして160円～とお得に楽しめる。

新物の「濃厚うに包み」(180円)は、スシローが素材から加工までこだわって自信をもって仕入れており、濃厚な旨みととろっとした食感が特長。包みで食べるからこそ、うにならではの香りと甘みをダイレクトに感じられるという。

その他、サーモンのハラスを使用している「ジャンボとろサーモン」(180円)や、皮目に近く脂のりの良い部分を使用している「びんとろ」(180円)、ふっくらとした食感と口の中に広がる穴子の香りと旨みを楽しめる「ふっくら煮穴子 煮詰めがけ」(360円)、サイドメニューからは、ソースやトッピングにもうにを使った贅沢な「濃厚うにまぜそば」(460円)が登場する。