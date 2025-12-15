12月もいよいよ終盤に差し掛かります。今年も残すところ、あとわずかです。年末・年始はイベントや行事が目白押し。いろいろなグルメが楽しめるシーズンでもあります。身近にあるコンビニにも、様々な新商品が登場しています。

2025年12月の新商品5選まとめ(12月16日〜12月22日)

ファミリーマート2025年12月の新商品

本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。大海老を3本盛り付けた大海老天重、菰田欣也シェフ監修の四川風麻婆焼そば、バジルが香るラザニア、直火焼きが香ばしいローストチキンレッグなど、個性豊かな新メニューが登場しています。

「大海老天重」(980円)

価格 : 980円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

大海老を3本盛り付けた、ボリューム感のある大海老天重。タレは、かつおやごま油の風味の良い仕立てです。

「菰田欣也シェフ監修 四川風麻婆焼そば」(598円)

価格 : 598円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

料理の鉄人、四川料理の陳建一氏の愛弟子である菰田欣也シェフ監修商品。豆板醤などの旨みや花椒の辛みがきいた麻婆焼そばです。きくらげやアーモンドをトッピングすることで食感を楽しめる仕立てです。

「バジル香る！クワトロチーズラザニア」(498円)

価格 : 498円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

※宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

生パスタを使用したラザニア。濃厚なチーズソースとホワイトソースを使用し、トッピングのバジルソースが香る仕立てです。なお宮崎県、鹿児島県では取り扱いがありません。

「直火焼ローストチキンレッグ」(498円)

価格 : 498円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

甘辛い味付けと直火焼きの香ばしさが特徴のローストチキンレッグ。隠し味にりんご果汁と香味野菜を使用し、さわやかな甘みと旨みを加えました。数量限定での販売です。

「フタバ でっかいいちごモナカ」(178円)

価格 : 178円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

味・価格・ボリュームで大満足のシンプルないちごモナカアイス。栃木県産いちごの果汁と北海道産練乳使用でほど良い甘さとフレッシュないちごの風味が楽しめます。ファミリーマート限定・数量限定での発売となります。

まとめ

12月16日発売の新商品は、大海老が3本乗ったボリューミーな「大海老天重」、中華の有名シェフが手がけた「菰田欣也シェフ監修 四川風麻婆焼そば」、バジルソースが香る仕立ての「バジル香る！クワトロチーズラザニア」など、本格的な味わいのメニューが登場。

また、この季節にこそ味わいたい「直火焼ローストチキンレッグ」や、暖かい部屋で楽しむと格別なモナカアイス「フタバ でっかいいちごモナカ」も要注目のアイテムです。

みなさんも気になる商品があったらぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。

※画像は公式ホームページより引用