ジェイコム札幌（J:COM 札幌）は12月12日、2026年2月4日から11日に開催される「2026さっぽろ雪まつり（第76回）」の大通会場1丁目に、体験・交流スペース「J:COMひろば」を開設すると発表した。

会場イメージ

雪板体験スペースをメインに雪像や足湯などを設置

「J:COMひろば」では、メインコンテンツとして「instax“チェキ” presents 雪板アクティビティ」を実施する。スノーブーツのまま乗ることができる雪板を使用した体験のほか、富士フイルムのインスタントカメラ「instax mini LiPlay+」を用いた撮影体験も行うという。

雪板体験スペース

会場ではこのほか、北海道岩見沢市を拠点にSDGs啓発活動を行うキャラクター「E-Defender（イー・ディフェンダー）」の中雪像ステージや、東武鉄道の特急「スペーシア X」をモチーフとした中雪像を展示する。また、アロマを使用した足湯ブースや、ホットカクテルを提供する立ち飲みスペース「ザ・スノーラウンジ」、北海道にちなんだ飲食ブースやキッチンカーを設置する。

E-DefenderI@004.jpg,スペーシア X

「J:COMひろば」の概要や最新情報については、特設ページで確認できる。

編集部メモ

J:COMは、2025年のさっぽろ雪まつりでも「J:COMひろば」を展開。雪像の制作、雪板体験スペース／雪玉アクティビティの設置などを行った。また開催期間中、「J:COMひろば」のライブカメラの映像をAIで解析して来場状況を可視化する試みを行ったほか、「さっぽろ雪まつり」の舞台裏を紹介するドキュメンタリー番組の放送・配信も行っている。