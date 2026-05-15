日本三景「松島」の空を爆速で舞うブルーインパルス。青と白のスモークが描く美しい軌跡と、圧巻のパフォーマンスで多くの人を魅了する彼らは、子どもたちにとってまさにヒーロー。そんなブルーインパルスがなんと、立体シールになりました!

🩵#道の駅東松島商品紹介🩵

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数多のちびっこたちと

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😃 👩 😞 .

という切ない会話をしてきましたが

この度!!

5/17(日)に立体シールが!!

発売されます!! !!😭🎉

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スタッフが小躍りするほどのかわいさ💃🎶ぜひ直接ご確認ください💓

(@m_higamatsuより引用)

ブルーインパルスの立体シール

紹介してくれたのは「道の駅東松島」公式アカウント。スタッフさんとちびっこたちの 「ブルーインパルスのシールはありますか?」「ないです…」という切ないやり取りにほっこりしてしまいますが、ついにその悩みも解消されることに。これからは、「あるよ!」って即答できるんですね!! 笑

ブルーインパルスの立体シールは、普段のシャープでクールな姿とはちょっと違う、丸みのある愛らしいデザインなのですが、それでもやっぱりカッコいい! しかもエンブレムまであるなんて、最高じゃないですか!?

この投稿に、SNSでは「ちびっこじゃないけど… これ欲しい!!」「わー!かわいい オバチャンも小躍りするわー」「おとなのおじさんもほしいww」「翼が手足に見える。めんこい」「かわいい! エンブレムも有る!!」「可愛い!!買いに行かねば!!!」と、大人も大喜び。シールブームも追い風になって、これは人気が出そうですね。ちなみに価格は990円です。

こちらの道の駅では、5月17日から販売するとのこと。ちょうど5月17日～18日の2日間にわたって、仙台市で「青葉まつり」も開催されますので、ぜひ、この週末は宮城県に足を運んでみてはいかがでしょうか。