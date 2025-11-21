ジェイコム東京 足立局（J:COM 足立）は、地域の子どもたちを支援するイベント「第9回チャリティー あだちサンタウォーク」を12月7日に開催する。参加費は支援が必要な子どもたちのクリスマスプレゼントに充てられるとしている。

サンタクロースの衣装を着た参加者が北千住周辺を回遊するイベント

参加費用は足立区内の子どもたちの支援に充てられる

同イベントは、参加者がサンタクロースの衣装を着て街なかを歩き、参加費をもとに子どもたちへプレゼントを贈るチャリティー企画。集合場所は足立区立千寿本町小学校体育館で、13時から順次スタート。北千住周辺を30分から1時間ほど歩き、コース上ではゲームやスタンプラリーイベントも行われるという。後日、チャリティー参加費で購入したクリスマスプレゼントを足立区内の支援が必要な子どもたちに贈呈する。

参加費は大人（中学生以上）1人1,500円、3歳から小学生が200円、3歳未満は無料（要申し込み）。大人にはサンタクロース衣装・帽子とオリジナルエコバッグ、子どもにはサンタ帽子が付く。大人の追加参加者は1人1,000円。申込締切は12月4日23時59分で、申し込みはチケットサイト、エントリーフォーム、メール予約のいずれかで受け付ける。

足立区では子どもの貧困率が都・国平均より高く、体験や交流の機会の不足も課題とされる。同イベントの収益は、きょうだい児や困難を抱える子ども、子ども食堂へのプレゼント購入費に充てられる。同社は「サンタウォーク」と、プレゼントを届ける「サンタクロースデリバリー」の2つの活動を通じて、地域の子どもたちを支援していくとしている。

集合場所となる足立区立千寿本町小学校体育館