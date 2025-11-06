J:COMは11月6日、グループ会社のJCOMフィナンシャル株式会社より、テレビ／ネット／モバイル通信などのJ:COMサービスの加入者を対象とした個人向けローンサービス「J:COM プレミアムローン」の提供を11月25日に開始すると発表した。

J:COM プレミアムローン

J:COMの各種サービスに加入していることで3％の金利優遇が受けられる

「J:COM プレミアムローン」は、下記をはじめとするJ:COMサービスの加入者（加入申込完了者を含む）とその家族を対象として提供される個人向けローンサービス。

J:COM TV

J:COM NET

J:COM PHONE

J:COM MOBILE

J:COM でんき

J:COM ガス

J:COM HOME

J:COM 緊急地震速報

ただしJ:COMサービスであっても「J:COM プレミアムローン」の対象とならないサービスもあるとのことで、例として「J:COM MOBILE AプランSU（eSIM向けプラン）」のみ加入の場合、「J:COM STREAM（S）」のみ加入の場合が挙げられている。

対象サービスの加入のほか、「契約者IDもしくは家族IDを保有している」「審査申込時の年齢が満20歳以上75歳未満の個人」「安定した収入がある（年金受給者を含む）」「現住所が国内にある」という条件を満たす場合にローンの申込が可能となる。

申込から返済までの諸手続きは、すべてJ:COMの提供するアプリ「MY JCOM」またはWebサイトから行える。最短で申込完了から10分での借入が可能だという。

貸付利率は、実質年率で1.3％～14.0％。初回の利用時は、借入の翌日から30日間は無利息が適用される。なお、前述の利率はJ:COMサービス加入者への3.0％の金利引き下げが適用された優遇金利で、ローンの利用中にJ:COMサービスを解約すると優遇対象から除外されて3.0％が上乗せされ、4.3％～17.0％の利率となる。

貸付方式は極度型で、極度額は10万円～800万円の範囲で10万円単位で設定される。実際の借入は1万円単位で行える。借入金は指定の金融機関口座への振り込みとなる。借入の際に担保・保証人は不要。

返済方式は残高スライドリボルビング方式で、遅延損害金利率は実質年率20.0％。返済方法は口座振替による自動引落で、繰り上げ返済も可能。返済期間／返済回数は、最長10年／最大120回。

サービス開始キャンペーンではキャッシュバックを実施

「J:COM プレミアムローン」の提供開始にあたり、11月25日から2026年5月25日までの間、「J:COM プレミアムローン 誕生キャンペーン」を開催する。

このキャンペーンは、「初めての申込時のキャッシュバック」「利用額に応じたキャッシュバック」という2つの特典が用意される。キャッシュバックは、口座振込のほか、セブン銀行ATMの受け取り、Amazonギフトカード／au PAY残高／QUOカードPayでの受け取りも可能。

なおキャンペーンの適用を受けるには、J:COMプレミアムローンの申し込みを行い、口座振替登録が済んでいること、特典判定タイミングで借入残高があることなどの条件がある。

初めての申込時のキャッシュバック金額は1,500円分。利用額に応じた特典のキャッシュバック金額は、10万円以上20万円未満の利用で1,000円分、20万円以上50万円未満の利用で3,000円分、50万円以上の利用で8,500円分。