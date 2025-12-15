ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が14日より、北海道札幌市で毎年開催している冬の一大イベント『さっぽろ雪まつり』に出演するライバーを決定するオーディションイベント『大雪像の前で歌おう!! さっぽろ雪まつり出演権争奪戦!!』を開催している。

情報番組『イチオシ!!』出演権も

『大雪像の前で歌おう!! さっぽろ雪まつり出演権争奪戦!!』は、「17LIVE」で活動中の認証ライバーであれば、誰でも参加が可能。

アプリ内イベントとオーディションで選出された計6名のライバーは、2026年2月4日から2月11日までの期間で開催予定の『さっぽろ雪まつり』の会場内特別ステージへ出演できる権利が贈呈される。

さらに、上位3名の中からオーディションで選出された2名は、HTB(北海道テレビ放送)で放送中の情報番組『イチオシ!!』出演権が贈呈される。