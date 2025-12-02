ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、BS10のバスケットボール応援番組『Bリーグ全力応援! バスケ魂 presented by バスケットLIVE』(毎週火曜21:00〜)にレギュラーキャスターとして出演するライバーを決定するイベント『バスケ好き、全員集合! 夢の1クールレギュラーの座をつかみ取れ!! BS10バスケ魂出演権争奪戦』を、11月30日より開催している。

山下健二郎がメインMCを務めるバスケットボール応援番組

『バスケ好き、全員集合! 夢の1クールレギュラーの座をつかみ取れ!! BS10バスケ魂出演権争奪戦』は、山下健二郎がメインMCを務めるバスケットボール応援番組『Bリーグ全力応援! バスケ魂 presented by バスケットLIVE』内で不定期開催している「バス魂ニュース」のコーナーキャスターとしてレギュラー出演のチャンスを勝ち取るイベントとなる。

このイベントは、「17LIVE」で活躍中の認証ライバーであれば、誰でも参加が可能。アプリ内イベントで上位に入賞した計3名のライバーに、レギュラーキャスターや試合観戦ロケの出演者として出演できる権利が贈呈される。