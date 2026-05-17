R-1王者・友田オレ“初のフルアルバム”リリース！歌詞作りに井上陽水の影響大!?「存在しない言葉なのがヤバい」

◆有言実行の歌手デビュー！
れなち：友田さんのアルバム『陽動』についてお話を伺います。まずは、どうしてこのタイトルになったのですか？
友田：“陽動作戦”の陽動なんですけど、一瞬字面だけ見たら“太陽が動く”と書くので、自然に関する言葉っぽいじゃないですか。だけど、実はそういう策略で、その企みのもとに働いているような感じもあって、そこのギャップが面白いなと思って。
れなち：なるほど！
友田：っていうのがほぼ後付けで（笑）。
れなち：後付け!?
友田：あとはもう語感です。“YO! DO!”みたいな（笑）。
れなち：語感を含めてのタイトルだったのですね（笑）。実は、1年前の4月に、友田さんがダレハナに来ていただいたときに、「今後やっていきたいことはありますか？」という質問をしたら、「いつか歌手デビューしてみたいんですよね」っていうお話をされていて。
友田：ええ!? 言ってました？ 有言実行やん！
れなち：そうなんですよ！ 番組スタッフと「すごい！」って興奮していたんですけど、音楽活動はいつから準備していたのですか？
友田：たぶん去年の6月くらいから動き出していたんじゃないかな。
れなち：へえ！ じゃあ、わりとラジオに出ていただいた直後くらいから？
友田：そうですね。
れなち：ボイトレに行ったりしました？ もともと良い声ですけれども。
友田：いえ、ボイトレは行かずに、普段のお笑いライブがボイトレ代わりみたいな感じです。
れなち：そうか（笑）。既に喉もお強いですものね。
◆歌詞作りとネタ作りは似ている
れなち：リスナーさんからメッセージをいただいています。「友田さんの楽曲が好きで全曲聴いています。特に最新曲の『サボテンは見ている』がお気に入りで、朝の散歩中に聴くと気持ちいいです。どの曲も個性的な歌詞だと感じていますが、どこからインスピレーションを得て作詞されているのですか？」
友田：もろに影響を受けているのは、井上陽水さんですかね。
れなち：あ～！
友田：井上陽水さんがつくる言葉の面白さ。あとは、物語になっているようでなっていないし、なっていないようでなっているみたいな……。
れなち：意味があるようでないというか、もともと存在する言葉っぽいけど、存在しない言葉を作られていますよね。
友田：そうなんですよ。その“揺らぎ”みたいなところが面白いなと思っていたんです。
れなち：確かに「風あざみ」なんて言葉ないですもんね（笑）。
友田：ないのがヤバいですよね（笑）。そういうところに影響を受けている気がします。あとは、普段のネタ作りと（歌詞作りが）似ているところが結構あるなって感じています。
＜番組概要＞
番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。
放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55
パーソナリティ：山崎怜奈
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/
番組公式X：@darehanaTFM