R-1王者・友田オレ“初のフルアルバム”リリース！歌詞作りに井上陽水の影響大!?「存在しない言葉なのがヤバい」

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。5月12日（火）の放送は、ピン芸人の友田オレさんが登場！ 本記事では、友田さん初のフルアルバム『陽動』（5月13日（水）配信リリース）について語った模様をお届けします。

◆有言実行の歌手デビュー！

れなち：友田さんのアルバム『陽動』についてお話を伺います。まずは、どうしてこのタイトルになったのですか？

友田：“陽動作戦”の陽動なんですけど、一瞬字面だけ見たら“太陽が動く”と書くので、自然に関する言葉っぽいじゃないですか。だけど、実はそういう策略で、その企みのもとに働いているような感じもあって、そこのギャップが面白いなと思って。

れなち：なるほど！

友田：っていうのがほぼ後付けで（笑）。

れなち：後付け!?

友田：あとはもう語感です。“YO! DO!”みたいな（笑）。

れなち：語感を含めてのタイトルだったのですね（笑）。実は、1年前の4月に、友田さんがダレハナに来ていただいたときに、「今後やっていきたいことはありますか？」という質問をしたら、「いつか歌手デビューしてみたいんですよね」っていうお話をされていて。

友田：ええ!? 言ってました？ 有言実行やん！

れなち：そうなんですよ！ 番組スタッフと「すごい！」って興奮していたんですけど、音楽活動はいつから準備していたのですか？

友田：たぶん去年の6月くらいから動き出していたんじゃないかな。

れなち：へえ！ じゃあ、わりとラジオに出ていただいた直後くらいから？

友田：そうですね。

れなち：ボイトレに行ったりしました？ もともと良い声ですけれども。

友田：いえ、ボイトレは行かずに、普段のお笑いライブがボイトレ代わりみたいな感じです。

れなち：そうか（笑）。既に喉もお強いですものね。

◆歌詞作りとネタ作りは似ている

れなち：リスナーさんからメッセージをいただいています。「友田さんの楽曲が好きで全曲聴いています。特に最新曲の『サボテンは見ている』がお気に入りで、朝の散歩中に聴くと気持ちいいです。どの曲も個性的な歌詞だと感じていますが、どこからインスピレーションを得て作詞されているのですか？」

友田：もろに影響を受けているのは、井上陽水さんですかね。

れなち：あ～！

友田：井上陽水さんがつくる言葉の面白さ。あとは、物語になっているようでなっていないし、なっていないようでなっているみたいな……。

れなち：意味があるようでないというか、もともと存在する言葉っぽいけど、存在しない言葉を作られていますよね。

友田：そうなんですよ。その“揺らぎ”みたいなところが面白いなと思っていたんです。

れなち：確かに「風あざみ」なんて言葉ないですもんね（笑）。

友田：ないのがヤバいですよね（笑）。そういうところに影響を受けている気がします。あとは、普段のネタ作りと（歌詞作りが）似ているところが結構あるなって感じています。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM