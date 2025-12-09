ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、2025年に年間イベントとして初開催した『プライズ総額1億円相当! ライブ配信グランプリ』を2026年も実施することが決定した。

合計の賞金やプライズの総額は1億円相当

『ライブ配信グランプリ』は、2026年(2025年12月27日〜2026年12月25日)に「17LIVE」で行われる全てのイベントを対象とし、各イベントで上位入賞者へ得点を加算し、年間の総合得点に応じて表彰、賞金やプライズの授与を行うもの。

年間総合1位(年間グランプリ)のライバーには、2025年のイベントと同様に10,000,000円の賞金が贈られる。さらに、四半期ごとに開催されるシーズングランプリでは、賞金を2,000,000円に倍増するほか、「17LIVE」オリジナルの番組への出演など、プライズをよりグレードアップして贈呈。

また、ライブ配信を始めたばかりのライバーにも入賞のチャンスがある「配信アワード」カテゴリーも用意し、合計の賞金やプライズの総額は1億円相当になる。