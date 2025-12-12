ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が11日より、フリューとコラボレーションし、プリ誕生30周年を記念したPRモデルを務めるイチナナライバーを決定するオーディションイベント『プリ30周年記念! PRモデルオーディション』を開催している。

渋谷駅での看板掲載権など豪華プライズが贈呈

『プリ30周年記念! PRモデルオーディション』は、「17LIVE」で活動中の18歳以上35歳以下の女性ライバーであれば、誰でも参加が可能。

上位に入賞したライバーおよび、オーディションで選ばれた合計10名のライバーには、フリューがプリ誕生30周年を記念して実施する「ウチらのプリ展 〜Dear 令和 By 平成〜」のPRモデルとして、渋谷駅での看板掲載権や、フリューのプリ画取得・閲覧サービス『ピクトリンク』内の特設ページ掲載権、「17LIVE」アプリ内広告バナーへの掲載、展示会への先行招待など豪華プライズが贈呈される。

なおこのイベントは、「レベル100以下ランキング」を設けるほか、ポイント達成者の中からもオーディションに参加できるなど、ライブ配信を始めたばかりのライバーにもチャンスがある仕組みとなっている。