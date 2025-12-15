東京都建設局は12月15日、恩賜上野動物園で飼育展示しているジャイアントパンダ「シャオシャオ」と「レイレイ」について、東京都と中国野生動物保護協会との協定に基づき、近日中に中国へ返還すると発表した。

シャオシャオはオスの4歳、レイレイはメスの4歳で、いずれも2021年6月23日に恩賜上野動物園で誕生した。返還時期は2026年1月下旬を予定している。

12月16日～12月21日までの観覧方法

12月16日以降はシャオシャオの自由観覧を中止し、シャオシャオとレイレイともに観覧場所を複数に区切り、係員の誘導に従って約1分で移動する方式に変更される。観覧時間は10時00分から16時00分までで、申込は不要、現地での整列順となる。観覧列への整列は通常15時30分に締め切るが、当日の混雑状況により通常の締切時刻よりも前に締め切る場合がある。また、動物の状況により公開時間を変更、または公開を中止する場合がある。

12月23日～2026年1月12日までの観覧方法

12月23日以降の観覧は、事前にインターネットで申し込み、予約した人のみ(先着順)が対象となる。各日の定員は最大4,400名で、ジャイアントパンダ観覧予約ホームページからのみ申し込みが可能。各希望日の1週間前の12時00分から(初回は12月16日12時00分から)当日の観覧希望時間枠開始前まで、事前予約申込枠のうちいずれか1つのみ申し込みが可能。キャンセルが発生した場合は、その分の枠が申込可能となる。なお、12月27日以降は室内展示のみとなる。

2026年1月14日～1月25日までの観覧方法

2026年1月14日から1月25日(観覧最終日)については、事前にインターネットで申し込み、抽選に当選した人のみが観覧できる。各日の定員は最大4,400名。ジャイアントパンダ観覧抽選ホームページ(上野動物園公式ホームページ(東京ズーネット)にて後日公開)からのみ申し込み可能となっている。

予約申込枠や抽選の日程等の詳細はウェブサイトで確認を。