上野動物園【公式】からミッション発動。この画像のどこかに、1頭のニホンカモシカがいます。さて、どこにいるでしょうか?

草木と岩山に囲まれたこのエリア、ざっと見たところ全然見当たりませんが、目を凝らしてみても……、やっぱり見当たらない。みなさん、見つけられましたか?

リプライをチェックしてみると、「え? マジ、いる?(汗)」「あれ?拡大してもわからない」「えー!?居るの? 過去最高に難しい」「マジでわかんねー」と、かなり苦戦している模様。難しすぎて、「実は写っていないとかあります?」「今日はいませんね!! お留守です」とお手上げ状態の人が続出する事態に。実はこのミッション、飼育係さんも苦戦したのだとか。

そんな中，少数ながら見つけられたという人もちらほら。難易度MAXのこのミッション、正解はこちらです!!

いました!! ちゃんと居るじゃないですか!!

見つからなさすぎて、もしやとても小さい個体なのか? とか、体の一部しか見えないとかじゃないよね? などと思ったりもしましたが、割と真ん中にいるし、ちゃんと正面向いてる! しかも、かわいい!!

正解を知ると、「ナギくん、そこだったの!?可愛いお顔」「いたーw アッパレな溶け込み」「これはわからんw」といった声が寄せられていました。

実は、このニホンカモシカを探すミッションは、これまでにも度々発動されていて、もはやシリーズ化しているんです! 今回よりも見つけやすいものもあるので、ぜひ、過去問にも挑戦してみてくださいね!