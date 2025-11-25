平和の象徴とされる「白い鳩」、縁起がいいとされる「白蛇」など、古くから白い生き物は神聖視される傾向にありますが、実は今、京都で目撃された「白いカラス」がX上で注目を集めています。

園外でのことですが、、、

.

先日、白いカラスを見つけました😲

.

遺伝子の突然変異などで黒い色素が少ないと白いカラスになると考えらています。

この個体はくちばしや目は黒いようなので、完全白化したアルビノではなく、部分白化した白変種と思われます🐦‍⬛

(@kyotoshidoubut1より引用)

すごい! 間違いなくカラスですね。「カ～カ～ァ」って鳴いていなかったら、「ハト?」「文鳥?」と思ってしまうかも。

この動画を見た人からは、「凄い!可愛い〜」「また、なんと美しい」「部分白化…珍しいですね 神様のお使いになりそう」「黒→白、になるだけで印象がガラリと変わりますね」「見た目で判断するのは良くないけど・・・やっぱり白カラスって黒より綺麗に見える笑」「これ見た人みんないいことあると良いね～」などなど、驚きの声が続々と。

また、仲間外れを心配し、「いぢめられないといいなぁ」「仲間外れにされやすい狙われやすい とかあるから元気に生き抜いて欲しい」という声も寄せられ、執筆時点までに4.8万いいねを獲得しています。

ただの突然変異か、それとも吉兆か。あなたの街にも現れるかもしれませんよ。