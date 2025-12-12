ファミリーマートは12月16日、森永製菓とコラボレーションした「森永製菓監修 バター香るホットケーキまん」(185円)を全国のファミリーマートで発売する。

冬の定番「スイーツ系中華まん」が今年も登場

同商品は、卵と牛乳を使用した生地に、バター風味のフィリングと森永製菓のケーキシロップを使ったソースを包みこんだ、ホットケーキの味わいを再現した中華まん。2021年以降、毎年展開しており、今回で5回目のコラボレーションとなる。2024年には、中華まんカテゴリで発売された新商品の中で、初週販売数が年間1位となった。

今年も、ホットケーキのようなふんわり食感の生地に、ほんのり塩味のあるバターフィリングと、森永ケーキシロップ入りのコク深い甘みが特長のケーキシロップの2層構造で、ホットケーキにバターとシロップをかけたような味わいを再現した。「ファミチキ」を挟んで食べる組み合わせなど、毎年さまざまなアレンジで楽しまれている。

ファミペイ会員限定で割引きクーポンを配信

アプリ「ファミペイ」会員限定で、同商品が20円引きとなるクーポンを配信する。配信日は2025年12月17日で、利用期間は同日から12月29日までとなる。

中華まん購入で、中華まん20円引きクーポンがもらえる

期間中、中華まんをいずれか1品購入すると、次回の会計時にバター香るホットケーキまんなどを含む、中華まんの購入に使用できる20円引きレシートクーポンをプレゼントする。発券期間は2025年12月16日～12月29日まで、使用期間は2025年12月16日7時～2026年1月5日までとなる。クーポンは購入個数分、レシートに印字される。