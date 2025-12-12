ファミリーマートは12月11日、焼き菓子・和菓子の「年間売上ランキングTOP3」を発表した。同ランキングは、2024年10月～2025年9月の購買データをもとに作成された。

焼き菓子・和菓子の年間売上ランキングTOP3

焼き菓子カテゴリでは、「こだわりのフィナンシェ」(150円)が1位を獲得した。フランス産発酵バターの風味やアーモンドプードルの香ばしい味わいがしっかりと感じられ、外はさっくり、中はしっとりとした生地も人気の理由となっている。シンプルながら満足感の高い味わいで、コーヒーや紅茶との相性も良い"定番の一品"として多くの人に選ばれている。

2位は「たっぷり4種のフルーツケーキ」(168円)だった。4種のフルーツ(オレンジピール、レーズン、クランベリー、アップル)をたっぷり使用したパウンドケーキ。3位には、フランス産発酵バターが香る「こだわりのしっとりバウムクーヘン」(185円)が選ばれた。

和菓子カテゴリでは、「つぶあんどら焼き」(156円)が1位に。ふんわり焼き上げた生地で、上品な甘さのつぶあんを挟んだ、素材の良さが楽しめる商品。食べ応えのあるサイズ感が評価され、子どもから年配の人まで幅広い世代に支持されている。

2位には、北海道産小豆を使用した「ミニ羊羹 煉」(99円)、3位は北海道産小豆のあん、北海道産てん菜の砂糖、国産もち粉を使用した「ひとくちこしあん大福」(168円)がランクインした。

「こだわりのフィナンシェ」無料クーポンが抽選で当たる

ファミリーマート公式Xをフォローのうえ、対象の投稿に「#ファミマル」とつけてリプライすると、抽選で10,000名にこだわりのフィナンシェの無料クーポンが当たる。キャンペーン期間は2025年12月15日11:00～12月24日23:59まで。