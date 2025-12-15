12月も後半戦。今年もいよいよカウントダウンとなりました。年末・年始にかけては慌ただしい日が続きますが、時には暖かい部屋でゆったりとスイーツを楽しむ、なんていうのもいいですね。

2025年12月の新作5品まとめ(12月16日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで12月16日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

ファミリーマート2025年12月のスイーツ新商品まとめ

ホイップクリームをたっぷり挟んだサンドイッチ、森永ホットケーキのような味わいの中華まん、プレーンとチョコの2個入りシュークリーム、「ピエール・エルメ アンソロジー」監修のチョコレートバニラケーキやチョコアイスなど多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「たっぷりホイップサンド」(398円)

価格 : 398円

発売地域：東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

こだわりのホイップクリームをたっぷり挟んだ、ホイップだけのサンドイッチです。

「森永製菓監修 バター香るホットケーキまん」(185円)

価格 : 185円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

まるで森永ホットケーキのような中華まん。バター風味のフィリングソースと森永製菓のケーキシロップを使ったフィリングを包んでいます。

「ピエール・エルメ アンソロジー監修 チョコレートバニラケーキ」(528円)

価格 : 528円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

「ピエール・エルメ アンソロジー」監修の、濃厚なバニラとチョコレートの味わいを楽しめるケーキ。バニラとチョコレートの2種のクリームをチョコレート生地でサンドし、上にホイップクリームを絞りました。

「ダブルクリームシュー チョコ&ホイップ」(398円)

価格 : 398円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

プレーンとチョコの2個入りアソートシュークリーム。それぞれ、中には、クリームとホイップクリームが入ったＷクリーム仕立てです。

「ピエール・エルメ アンソロジー ザ・ショコラ」(348円)

価格 : 348円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

「ピエール・エルメ アンソロジー」監修の、とっておきを彩るご褒美アイス。チョココーティングとココアクルトンを天面にトッピングし、さらにチョコアイスにもココアクルトンを混ぜ込んだ、チョコレートの食感と濃厚な味わいを楽しめます。ファミリーマート限定・数量限定での発売です。

まとめ

12月16日発売の新商品は、ホイップだけのサンドイッチ「たっぷりホイップサンド」、まるで森永ホットケーキのような中華まん「森永製菓監修 バター香るホットケーキまん」、濃厚なバニラとチョコレートを味わえる「ピエール・エルメ アンソロジー監修 チョコレートバニラケーキ」、クリームとホイップクリームのＷクリーム仕立ての「ダブルクリームシュー チョコ&ホイップ」、チョコレートの食感と濃厚な味わいを楽しめる「ピエール・エルメ アンソロジー ザ・ショコラ」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。