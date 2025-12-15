性加害疑惑の大物俳優にインタビュー　本質を探る記者の質問に俳優は言った「人は誰でも…」　『スキャンダルイブ』第4話

ABEMAオリジナルドラマ『スキャンダルイブ』(毎週水曜22:00〜 全6話)の第4話が、10日に配信された。※以下、ネタバレあり

闇に葬られていた“もうひとつのスキャンダル”

藤原玖生(浅香航大)のスキャンダル掲載の裏で、闇に葬られていた“もうひとつのスキャンダル”。第4話では、芸能事務所Rafale社長・咲(柴咲コウ)が、週刊誌記者・奏(川口春奈)とともに、KODAMAプロダクションの看板俳優・麻生秀人(鈴木一真)にまつわる性加害疑惑の解明に踏み出す。

事務所内で副社長・香川誠(橋本淳)から「本格的に業界から干される」と強い反対を受けながらも、咲は「今回のことは氷山の一角にすぎない。理不尽に傷つけられた人たちの訴えが、忖度や情報操作でかき消される。そんなことがまかり通るのはおかしい。見て見ぬふりなんてできない」と訴え、事務所のメンバーを説得。

その後、かつての同僚であるKODAMAプロダクション本部長・明石隆之(横山裕)を事務所に呼び出し、“麻生のスキャンダルに関する情報が週刊誌に売られた”という虚偽のウワサで咲は明石を揺さぶる。明石の動きを追い、やがて咲たちは被害女性・莉子(茅島みずき)との接触に成功する。

衝撃の事実が明らかに

莉子はかつて「平山梨沙」という芸名で活動していた元タレント。すでにKODAMAプロダクションから示談を持ちかけられており、「もういいんです、示談にするので」と、憔悴しきった表情で口を閉ざす。

当時の事務所や週刊誌に何度訴えても、誰にも真剣に取り合ってもらえず、何も変わらなかった経験から、納得できるのか問いかける咲たちに、莉子は「もうお金で解決して全部忘れようと思うの。そんなに悪いことですか」と訴える。

咲は、そんな莉子の言葉に静かに耳を傾けながら、「傷つけた側が守られ、傷つけられた側が守られない。そんなの、絶対にまちがってる。麻生を野放しにしてはいけない」と語りかけ、もう一度奮い立たせる。

その後、奏をRafaleに呼び出した咲。しかし莉子は奏の姿を見るや否や、顔を強張らせて「この人に話すことはありません」と言い放ち、その場を立ち去る。空気が凍りついたその場で、明らかになったこと。それは、莉子が奏の“実の妹”であったという衝撃の事実だった。

疎遠だった妹・莉子との思いがけない再会に立ち尽くす奏。奏は咲に、妹・莉子との溝が生まれた理由、そして姉として抱えてきた複雑な思いを咲に打ち明けるのだった。

奏が麻生にインタビュー

一方で、KODAMAプロダクションはさらなる“情報操作”に動く。KODAMAプロダクション社長・児玉蓉子(鈴木保奈美)に依頼された週刊文潮編集長・橋本正剛(ユースケ・サンタマリア)は、麻生の海外進出プロモーションのための誌面インタビューを進行。

その記者に、KODAMAプロダクションから直々に奏が指名される。インタビュー中、麻生に向き合った奏は、麻生の本質を探るように「演じる上で、ご自身と重なる部分はありますか? たとえば……他人には見せられない“二面性”があるとか」と質問。

麻生はほほ笑みながら「人は誰でも、秘密を隠し持っているものではないでしょうか」と返すのだった。その言葉の裏に、いったい何が隠されているのか。

