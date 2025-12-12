間もなくクリスマス本番。今年も世界中のサンタさんが、子どもたちのためにプレゼントを準備しているかと思いますが、そこで、おもちゃメーカーのタカラトミーからお願いです。
タカラトミーによると、子どもたちにおもちゃをプレゼントする場合、いくつか事前に確認してほしい注意事項があるそうです。
電池を使うおもちゃをプレゼントするサンタさんへ♪
こどもたちへプレゼントを配る前に、玩具の動作確認をしていただくことをおすすめしております。すでにラッピングを終えている場合や、事前に開封ができないおもちゃ(サプライズトイ) もあり、サンタさんを困らせてしまうお知らせでしたら、大変申し訳ございません。
こどもたちにとって素敵なクリスマスになりますよう、おもちゃは入念に検査をおこなっております。それでも万が一のことがございましたら、クリスマスに間に合いますよう、余裕をもってお客様相談室までご連絡いただけますと幸いです!
はじめてのクリスマスを迎える新人サンタさんへ♪
ベテランのサンタさんから多くのアドバイスをお寄せいただいております。
一部をご紹介いたしますので、ぜひ、ご参考になさってください!
・パッケージに記載されている付属内容に「電池」の記載がない場合、ほとんどが別売りです。すぐに遊べるように、事前の確認をおすすめします。
・ 安全のため、おもちゃの電池ボックスがネジで留めてある場合があります。開封するときにドライバーの準備があると安心です。
・ 一部のおもちゃは付属品が別売りです。念入りに確認しましょう。
・ こどもたちに人気のおもちゃは、クリスマスが近づくにつれて入手が難しくなります。(友だちのサンタさんは早めに動き出して、もう確保しているみたいです･･･)
いかがでしたか? 特に、クリスマス以降、タカラトミーグループお客様相談室は大変混み合うそうです。せっかくのプレゼントが動かないまま年末年始に入ってしまうと、子どもたちもがっかりしますよね。また、人気商品は売り切れてしまうことも。
なるべく早く入手し、ラッピングする前に電池を入れて動作確認。その上で、ご自身でラッピングされた方がいいようです。ベテランサンタさんたちの助言も参考にしながら、ぜひ、楽しいクリスマスをお過ごしください。
