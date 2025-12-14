俳優の杏が4日、公式YouTubeチャンネル『杏/anne TOKYO』を更新。おすすめのYouTube番組を紹介した。

杏

YouTube登録チャンネルの公表は「本棚を見られるみたいで恥ずかしい」

「私が観ているYouTubeチャンネルが、いったい普段どんなものを観てるかっていうことを、みなさまに共有してみたい」と話しはじめた杏。「意外と本棚を見られるみたいで恥ずかしいような気もする。何観てるかな……?」と照れながら、スマホ画面をスクロール。「ホーム画面に、“あなたへのおすすめ”って出るんですけど。私はあんまり子供に見られたくなくて。だから、あんまり子供には私のデバイスからは、なるべく見せないようにしてる」とも打ち明けた。

また、お気に入りのYouTube動画や登録チャンネルを23本紹介するなかで、最近観た動画は、『ジャンプチャンネル』の漫画家発掘オーディション番組『MILLION TAG(ミリオンタッグ)』だったと告白。「ドキュメンタリー番組として、とても面白かった」と大絶賛で、「私、すごい漫画が大好きだし。漫画の裏話、どうやってできてるかみたいな」「アシスタントさんが書いた漫画もすごい好きなんですけど。やっぱり、編集者の人がどうアドバイスしていくのかっていうのが、すごい面白かった」とドハマりした様子だった。