俳優の杏が4日、公式YouTubeチャンネル『杏/anne TOKYO』を更新。おすすめのYouTube番組を紹介した。

YouTube登録チャンネルの公表は「本棚を見られるみたいで恥ずかしい」

「私が観ているYouTubeチャンネルが、いったい普段どんなものを観てるかっていうことを、みなさまに共有してみたい」と話しはじめた杏。「意外と本棚を見られるみたいで恥ずかしいような気もする。何観てるかな……?」と照れながら、スマホ画面をスクロール。「ホーム画面に、“あなたへのおすすめ”って出るんですけど。私はあんまり子供に見られたくなくて。だから、あんまり子供には私のデバイスからは、なるべく見せないようにしてる」とも打ち明けた。

また、お気に入りのYouTube動画や登録チャンネルを23本紹介するなかで、最近観た動画は、『ジャンプチャンネル』の漫画家発掘オーディション番組『MILLION TAG(ミリオンタッグ)』だったと告白。「ドキュメンタリー番組として、とても面白かった」と大絶賛で、「私、すごい漫画が大好きだし。漫画の裏話、どうやってできてるかみたいな」「アシスタントさんが書いた漫画もすごい好きなんですけど。やっぱり、編集者の人がどうアドバイスしていくのかっていうのが、すごい面白かった」とドハマりした様子だった。

【編集部MEMO】
杏は2021年10月に公式YouTubeチャンネル『杏/anne TOKYO』を開設。活動拠点をフランスに移してからの私生活やフィンランドへの短期移住、家族旅行の様子など様々なプライベート動画を公開している。父・渡辺謙との「親子料理」は1,400万再生、宇多田ヒカルとの「餃子作り」は500万再生を突破。チャンネル登録者数は130万、総再生数は1億9,000万回を超える人気チャンネルとなっている。

