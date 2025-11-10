女優の杏が6日、公式YouTubeチャンネル『杏／anne TOKYO』を更新。「フランス人と再婚」「4人目の子供を極秘出産」というウワサを否定した。

杏

「いや、してないし」「なんかあったとしたら、そっとしといて!」

「最近は、いろんな人が映像を作るじゃないですか。切り抜きみたいな。写真に文字を載せて、音楽と一緒に」と語りはじめた杏。あるとき、友人が、自身に関する切り抜き動画を送ってきたそうで、「私がもう結婚してると。フランス人の彼氏がいるとか。なんか結構、話が進んでて……」とこぼし、「特徴が書いてあって、やさしくてイケメンでみたいな(笑)」と苦笑い。また、「4人目の子供を極秘出産した」という切り抜き動画もあったといい、「直接知ってるスタッフでも、“プライベートなことだし、あんまり言わないんだろうな”って。一瞬信じるか、一瞬あったこととして脳を通過するよね」と困り顔だった。

これに、スタッフたちが、「再婚したのかな? って」「マネージャーさんにも聞けなかった」と本音を語ると、杏は、「知ってる人でもこうだから。知らなくて見ちゃうと……。よく、“火のないところに～”って言うじゃないですか。でも、ええっ!? みたいな」と吐露。「それが事実じゃないにしても、脳を通過するだけで、ふわっと片隅に通過した跡が残る気がするんですよ。めっちゃ危険だなって」と真剣な表情で語り、改めて再婚のウワサについて、「いや、してないし。もし、なんかあったとしたら、そっとしといて! ですよね(笑)。切り抜きから聞くことはないと思うから」と話していた。

コメント欄には、「再婚されたんだと思ってました」「フェイクだったんだ」「噂話って尽きないですね」「私も杏さん結婚したって聞きました」「極秘再婚してるのかぁと半信半疑でした」「杏さん発信の言葉だけ信じます!」などの声が上がっている。