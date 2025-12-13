お笑い賞レース『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』で9代目女王に輝いたニッチェの江上敬子と近藤くみこが13日、東京・汐留の日本テレビで生放送終了後に優勝会見に臨み、喜びを語った。

『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』で優勝したニッチェの江上敬子(左)と近藤くみこ

「今回の優勝は、家族の協力がなければ確実になし得なかったので、(優勝賞金で)夫にものすごい高いウイスキーを買ってあげたいと思います」という江上。普段お仕事に加えて、『THE W』に向けたライブに出演することで、「急きょ家を空けて夫に子どもの面倒を見てもらったり、子どもたちにも寂しい思いをさせていたんです」と振り返る。

だが、このライブ出演の中で新たに要素を加えるなどネタの精度を上げていった結果、「その部分がきょうものすごくウケたところがあったんです」といい、家族の愛があっての優勝であることを強調した。

結婚、妊活、出産を経て、ネタを作れないブランクの時期があったが、40代になって7年ぶりに賞レースに挑む姿に、同世代の芸人は大いに勇気づけられ、「“自分ももっと頑張ろうと思った”みたいなLINEが死ぬほど来たので、それはうれしかったです」という近藤。

江上は「やっぱり賞レースって新人さんのためにあったりすると思ったし、場違いじゃないかなと思ったりしたんです」と躊躇したことも明かしたが、近藤は「しばらく離れた身としては“また戦いたい”という気持ちになったし、温度がどんどん下がっていく同世代がいっぱいいるので、“まだまだやろうよ!”という気持ちも薄っすらありました(笑)」と、同世代を奮起させたい思いがあったそうだ。