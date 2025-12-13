お笑い賞レース『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』で9代目女王に輝いたニッチェの江上敬子と近藤くみこが13日、東京・汐留の日本テレビで生放送終了後に優勝会見に臨み、喜びを語った。

『女芸人No.1決定戦 THE W 2025』で優勝したニッチェの江上敬子(左)と近藤くみこ

7年ぶりに賞レースに挑んだニッチェ。40代になり、ネタの内容も「ゴミ出しとか、PTAの会長とか、地味なネタが多いんです」(近藤)、「体力面との戦いになってきております」(江上)といい、「今作ってるネタの8割は、2人が座ったままです」(近藤)と体力を消耗しない省エネスタイルだという。

その中で、江上は「一番最初の笑いまでをできるだけ短くしようという意識があるので、出落ちにならず、その後どうネタを豊かにしていくかを考えたことが、2本目でとても“功を奏しました”。硬い言い方になっちゃいますけど(笑)」といい、近藤はすかさず「おばさんだからね(笑)」とツッコミを入れる。

そんな近藤も、マセキ芸能社から初の全国ネット賞レース王者となったことについて、「事務所側からするとチャンピオンがいないのがネックだったようなので、いつか“錦を飾りたい”と思っていました。また古い言い方だ…」と、年齢を重ねた言い回しが自然と出てくるようになったようだ。