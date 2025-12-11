「週刊少年ジャンプ」(集英社刊)で10年にわたって連載されたコミック『僕のヒーローアカデミア』(通称“ヒロアカ”)を原作とし、2016年4月の第1期初回放送から9年8か月、通算8シーズンを数えるTVアニメシリーズが、12月13日に放送となる『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』(アニメーション制作：ボンズフィルム)第11話(No.170)「僕のヒーローアカデミア」をもって最終回を迎える。

その放送に向けて、先行場面カットと、30秒予告編が公開となった。同放送は、12月13日夕方5:30読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネットで放送する(※一部地域を除く)。TVアニメ1期～7期は、各動画配信サービスで好評配信中。

先週放送の第10話(No.169)「笑顔が好きな女の子」では、敵＜ヴィラン＞との戦いから社会が復興を目指し前向きになっていくなか、麗日お茶子が真正面から向き合い、そして自身の命をもって彼女を救ったトガヒミコへの想いと、内に抱える傷みを、緑谷出久“デク”とクラスメイトたちが一緒に受け止める感動的な姿が描かれた。そしてこの最終回では、彼らの卒業までの日々、卒業式、そしてその後日譚が綴られる。

(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会