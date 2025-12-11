B-R サーティワンアイスクリームが、冬におすすめのアイスを紹介している。

期間限定の濃厚リッチなフレーバー

今年の新作フレーバーをはじめ、この冬の期間限定フレーバーは濃厚で贅沢な味わい。ゴディバ監修「マリアージュ デュ ショコラ」は、ビターとホワイト、2種類のチョコレートフレーバーにほろ苦いカカオニブ、バニラビーンズ入りのリボンと織りなす、優雅な美味しさが堪能できるフレーバー。

ゴディバ監修 マリアージュ デュ ショコラ

「カラメルアップルパイ」は、シャキシャキの果肉とシナモンクッキー、とろ～りカラメルアップルリボン。本格的な香りと食感にこだわったサーティワン流アップルパイ。

カラメルアップルパイ

モンブラン風味にバニラとチョコで、雪の積もる美味しい冬山を表現した「スノーモンブラン」や、フルーツ入りシュトーレンとクルミ入りナッツ風味フレーバーの「メルティシュトーレン」、コーヒーソルベとバニラにエスプレッソリボンを合わせた「アマーロアフォガード」も、冬におすすめだという。シングル・レギュラーサイズは420円。期間限定のため、なくなり次第終了となる。

本格スイーツのようなオトナのアイスクリームケーキ

「31パティスリー」(各2,500円)は、アイスクリームと専用に開発したケーキ、食感の違うナッツやクランチ、ホイップクリームなどが重なり層になった本格スイーツのようなアイスクリームケーキ。

「31ダブルチョコレートケーキ」は、「チョップドチョコレート」のスイートな味わいと、チョコレートのコク深い味わいに、しっとりとしたチョコレートケーキがマッチ。

「31キャラメルナッティケーキ」は、「キャラメルリボン」に、キャラメルケーキを合わせ、キャンディコーティングした3種のナッツをトッピングした。

「31 ザ・チーズケーキ」は、「ストロベリーチーズケーキ」に、ベイクドチーズケーキとザクザク食感のクランチを合わせたアイスクリームケーキ。

「31カフェモカケーキ」は、「ジャモカアーモンドファッジ」に、コーヒーケーキを重ね、チョコレートホイップクリームにソース、アーモンドをトッピングした。

「-ゴディバ監修-マリアージュ デュ ショコラアイスクリームケーキ」(3,500円)は、ゴディバ監修 マリアージュ デュ ショコラを使用したアイスクリームケーキ。ライトブラウンとダークブラウンの2色のチョコレートホイップでデコレーションし、アーモンドやハイカカオチョコレート、チョコレートソースをトッピング。ロゴ入りチョコレートを飾った。

「-ゴディバ監修-マリアージュ デュ ショコラアイスクリームケーキ」(3,500円)

個数が増えるとおトクも増えるバラエティボックス

好きなアイスクリームを選んで持ち帰りできる「バラエティボックス」が冬仕様になる。セーターのようなアーガイル風の模様に、雪だるまや雪の結晶など冬らしいモチーフをちりばめた。

スモールは4個1,360円、6個1,870円、8個2,380円、12個3,400円。レギュラーは4個1,680円、6個2,310円、8個2,940円、12個4,200円。