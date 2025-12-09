三井不動産は、2026年1月9日から18日、10社の共同参画企業とともにウェルネスイベント「美しく生きる」を、東京ミッドタウン日比谷にで開催する。

同イベントでは、人生100年時代に求められる心身の健やかさに着目し、心・体・生活を整えるヒントを提供する。

1月9日・10日・16日は、全6プログラムの参加型シンポジウムを開催。9日のオープニングトーク「～美しく生きる～」には、俳優の石田ひかり氏が登場する。10日・16日には、俳優、医師、研究者など多彩なエキスパートが、学びを行動に変える実装志向のプログラムを展開する。

地下1階のアーケードには、美肌や姿勢、栄養サポートなど「ととのう」をテーマとした10社の企業ブースを展示。試飲や簡易測定などの体験もできる。

ブース展示 イメージ画像

地下広場には、累積販売17万部の作家・みっけ氏が監修した「"ととのうこと図鑑"ラウンジ」が登場する。「言葉×イラスト」の展示や「初ことばおみくじ」を通じて、健康への気づきを得る滞在型空間を提供する。

1階アトリウムでは、作家・松本秋則氏による竹のサウンド・インスタレーションを展示。竹の造形と音色に包まれることで心身が整う体験を提供する。

そのほか、館内レストランでは、コラボメニューも提供する。