フリーアナウンサーで俳優の田中みな実が6日、TBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)に出演。インタビューを受けるときに“やってしまうこと”を打ち明けた。

「インタビューされるとき、事前に質問ちょうだいって言うタイプ」

自身のことを“真面目”と語った田中は、「インタビューされるとき、事前に質問ちょうだいって言うタイプなの」と告白。この日も、出演中のTBS系ドラマ『フェイクマミー』のインタビューを受ける予定だったが、「心配すぎて、全部ワードで書いてきた」とぶっちゃけ、「インタビューされる意味がないよね(笑)」と苦笑い。その理由を、「こちらが伝えたことが、万が一違う受け取られ方されちゃって。違う書かれ方されると嫌だなって」と説明しつつ、「こちらの言葉で全部書いて、ワードで送って」「私もワードを読みながら」とインタビューの様子を明かした。

一方、ゲスト出演したモデルの滝沢カレンは、事前準備をすることはないそうで、「私はみな実さんと逆で、台本見ちゃうと“ここでこれ言わなきゃいけないのかな?”って思っちゃう」と話し、「だから、バラエティの台本は絶対見ない。なぜなら、楽しさが半減しちゃうから。先に答えを知ってクイズに臨む気持ちと一緒になっちゃう。ちゃんと楽しみたいです」とキッパリ。田中によると、滝沢は、「パイロット版が一番好き」と話していたそうで、「どういう風になるのかわかんないから好きなんだと思う」と想像すると、「調べないで行くほうが、自分は楽しい」と返していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。

【編集部MEMO】
田中みな実がパーソナリティを務めるラジオ番組『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』は、田中とリスナーが教養・作法・趣味を身につけ、「より人生を楽しく、より素敵な人物になるため」の“人間力向上”トークバラエティ。各界のスペシャリストをゲストに迎え、“人生を豊かにするヒント”を教わる。

