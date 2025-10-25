京都の老舗・一保堂茶舗(@ippodoteajp)公式Xから、ちょっとした“目利きクイズ”が出題されました!

「お茶の葉っぱ、どーれだ??」

子ども向けに出されたクイズとのことですが、これがなかなかの難問。大人でも迷ってしまうレベルなんです…!

こちら、子ども向けにやったクイズなんですが、なかなかの良問でして😏おとなの皆さまもぜひ!

.

お茶の葉っぱどーれだ??

(@ippodo_tea_jpより引用)

形の違う緑色の葉っぱが6枚、どれも美しいですね。

この中に、実際にお茶として飲まれている「チャノキ」の葉があるのですが、みなさん、見分けられるでしょうか? 触って葉の質感を確かめたり、香りをかいだりすれば分かるかもしれませんが、画像だけで見分けるのは至難の業。ちなみに筆者は、「1番」か「2番」かで迷っています。

みなさんの回答を見てみると、「1番です!1番だと思います!」「①ですねー。 幼少期、実家の茶摘みしたことあるので」「2 お茶摘みしたことあるのに、自信がない」「2番!! お茶農家が親戚にいるから多分合ってる」「3番ですね」「5!!!!」「柔らかそうなので6番でしょうか」と、回答が分かれる結果に。さすがに4番を選んだ人はいませんでしたが、迷走しすぎて「ぜんぶ」と回答する人も(笑)。子ども向けのクイズのはずですが、大人もなかなかの苦戦ぶり。

さて、正解は……?

皆さまたくさんのご回答をありがとうございました!!

.

正解は…1です!

.

1.チャノキ

2.月桂樹

3.ツバキ

4.もみじ

5.オリーブ

6.バジル

.

でした。まさかの全問正解の方もいらっしゃいますね🤗

盛り上がってくださってとても嬉しいです✨

(@ippodo_tea_jpより引用)

正解は「1番」でした!

大人も盛り上がった今回のお茶の葉クイズ。見慣れているはずの「お茶」も、葉っぱの姿となると意外と知らないもの。「お茶」以外でも、身近なものを改めて観察してみると、新しい発見があっておもしろいかもしれませんね。