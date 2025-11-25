毎年この時期になると、「今年はどんなクリスマスツリーなんだろう?」と街を彩るいイルミネーションが楽しみでなりませんが、このほど、東京スカイツリータウンにある「すみだ水族館」に斬新なツリーが登場し、SNSで話題となっています。
チンアナゴツリーが登場🎄✨/
1,111匹のチンアナゴたちが群れています!
よ～くみるとケンカをしているコも!拡大してみてね👀
.
ぜひ、お越しください!
(@Sumida_Aquariumより引用)
これはスゴい! ギラギラとした派手なオーナメントはありませんが、シンプルでポップで最高にかわいいですね!!
こちらのツリーは、同館オリジナルグッズのチンアナゴ、ニシキアナゴ、ホワイトスポッテッドガーデンイールのぬいぐるみ1,111個を組み合わせて装飾したもの。高さ約2メートルのツリーには、チンアナゴたちが水流に向かって同じ方向を向く特性や、時にはケンカをする様子が表現されているのだとか。
また、使用されているぬいぐるみは全て、製造過程の不具合により販売できなかったもの。デザインといいアイデアといい、そして無駄にしない取り組みも、全てが素晴らしいです!
この投稿に、SNSでは「ﾅﾆｺﾚ...ヤバい可愛すぎる」「これ発案した人とゴー出した人天才」「アイデアがすご〜い!! こんだけのチンアナゴ見たことないです」「楽しいツリーですね」「意味わからなすぎてすごく良い。見に行きたい」と話題に。執筆時点までに2.6万ものいいねが寄せられています。これはぜひ、間近で見てみたいですね!
イルミネーションの定番を超えるユニークで愛らしいチンアナゴツリーは、2026年1月12日まで見ることができます。SNS映えも間違いなしです! ぜひ足を運んでみてくださいね。
